V Ústí roste napětí. Hledáme cestu, říká primátor o potížích zadlužené teplárny

Podle vedení města a Nejvyššího správního soudu Energy od roku 2020 neplatila emisní povolenky. Soud jí uložil za jeden rok pokutu 270 milionů korun a hrozí, že za pět let bude činit celkový dluh přes miliardu. S odvoláním Energy neuspěla, firma získala jen úlevu - splátkový kalendář: 55 splátek na šest let.

„Přesto není jisté, zda Energy tyto závazky zvládne plnit a zda situace nepovede k jejímu ekonomickému kolapsu. Dalších několik žalob stále běží a hrozí další pokuty, které by situaci ještě zhoršily,“ řekl primátor města Petr Nedvědický (ANO) tento týden na setkání s občany Střekova.

Pokud by Energy nezaplatila, může dojít k blokaci účtů a majetku ze strany státu, což by znamenalo nemožnost nakupovat suroviny pro výrobu tepla. Situaci komplikuje i to, že náhradní provozovatel by musel převzít veškeré závazky Energy Ústí nad Labem.

Změna zákona, která by umožnila nástup bez dluhů, se očekává až v srpnu letošního roku. Do té doby však hrozí, že více než stovka domácností i firem zůstane bez dodávek.

Na Střekově je aktuálně 116 odběrných míst, kterých by se mohlo odpojení přímo týkat. Z toho 112 tvoří fyzické osoby, zbytek jsou firmy včetně průmyslové společnosti Vitera. Právě ta odebírá 60 procent výroby Energy Ústí nad Labem a její případný konec by mohl mít ekonomické důsledky nejen pro zaměstnance, ale i pro širší komunitu, která je na jejím provozu závislá.

„Město samo situaci nevyřeší. Musíme jednat společně, rychle a odpovědně. Pokud začneme teď, máme šanci to zvládnout,“ uvedl primátor Nedvědický s tím, že město bude dál jednat se zainteresovanými úřady a firmami. Dále dodal: „Rozumím obavám obyvatel. Jako město hledáme cestu, jak případné dopady zmírnit. Ale musíme jednat v rámci zákonných mantinelů. Nikdo nechce, aby někdo zůstal v zimě bez tepla.“

Většina obyvatel Střekova využívá služby Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ), ti se o teplo v bytech bát nemusejí.

„THMÚ má vytvořené kapacity, které by měli spustit na konci roku. Mají dostatek na zásobení teplem a teplou užitkovou vodou,“ dodal Nedvědický.

„Připravte se na změnu“

„Bydlíme v domě, kde je šest bytů a informace, které tady zazněly, mě celkem uspokojily. Určitě jsem víc v obraze, jakým směrem se při možném řešení situace ubírat. Chování společnosti Energy považuji za sprosté, měli by se k tomu nějak postavit,“ uvedl pan Petr na mimořádném setkání obyvatel Střekova se zástupci města.

Podobně smýšlela i paní Pavlína, která žije v rodinném domě: „Věděla jsem, že není jisté kdy a jestli vůbec Energy páru přestane dodávat. Dnešní setkání s vedením města mi potvrdilo, že stejně nikdo nic neví. Máme s Energy uzavřenou smlouvu na dodávku páry, a i když slibuje hory doly, když přestane dodávat, je pozdě nějaké řešení hledat. Už jsem začala podnikat první kroky, aby mě ukončení dodávek nepřekvapilo. Chtěla bych větší pomoc od města, ale chápu, že město do smluvního vztahu mezi mnou a Energy zasahovat nemůže. Samozřejmě se to netýká jenom mě, ale v podstatě čtvrtky Střekova, tak si myslím, že by město pomoc mohlo.“

Zástupci města obyvatele zároveň varovali, že technická připravenost náhradních zdrojů není ideální. Plynové přípojky a nové technologie se staví i pět let. Mnohá řešení navíc nejsou univerzální a nelze je aplikovat na všechny typy objektů. Přítomní si proto vyslechli doporučení, aby se začali chystat na změnu topného média.