Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Incident policie ohlásila před půl jedenáctou. Na místo vyrazily všechny dostupné policejní síly včetně zásahovky a speciální pořádkové jednotky. Zasahuje také sedm jednotek hasičů.
Následky jsou tragické. Podle posledních informací zveřejněných před polednem zemřel při incidentu útočník a jeden další muž, podle informací iDNES.cz údržbář radnice. Původně policisté uvedli, že obětí je žena. Postřelený je podle svědků z místa starosta Jan Machač.
Dva lidi s prostřeleným hrudníkem přijala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, čtyři zraněné nemocnice v Děčíně, řekla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří. V Chřibské je policejní prezident, čeká se na příjezd ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), poté podá policie informaci novinářům na místě.
Mezi zraněnými je podle původních informací i policista. Jednoho člověka s prostřeleným hrudníkem transportoval do Ústí vrtulník, druhého přivezla sanitka, uvedla Kučerová.
Střelce policisté zneškodnili. Lidé, kteří se po události pohybovali v blízkosti budovy, redaktorce iDNES.cz řekli, že pachatelem byl místní narkoman, který měl nelegálně vlastnit několik zbraní. „Roztruboval tady, že Chřibskou jednou rozstřílí,“ uvedla jedna z místních.
Podle informací iDNES.cz pracovala na úřadě matka útočníka, jenž si údajně při příchodu na místo zakrýval obličej maskou. Podle dostupných informací matka při řádění syna vyskočila z budovy oknem.
„Budova je bezpečná,“ uvedla po 11. hodině policie. Zřídila navíc linku krizové intervence 974 421 158, kde poskytne pomoc všem, kterých se ozbrojený útok dotkl. V terénu pomohou rovněž policejní psychologové.
„Vysíláme na místo i pyrotechnika a pomáhat bude i speciální pes na vyhledávání výbušnin. Jedná se standardní postup, nemáme žádné informace o jakýchkoliv výbušninách,“ informovali v poledne policisté na síti X.
„Chtěl bych vyjádřit lítost a soustrast všem pozůstalým,“ zmínil na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš.
Na místo vyrazil i ministr vnitra Lubomír Metnar. „Pozorně sleduji informace o střelbě na městském úřadě v Chřibské. Situace je vážná, ale dle mých informací další nebezpečí nehrozí, útočník je po smrti. Rozhodl jsem se vyjet na místo události,“ uvedl krátce po incidentu.
Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.
