Peníze vybrané na pomoc po střelbě v Chřibské dostanou pozůstalí a zranění

Do sbírky se zapojilo 499 dárců. Lidé přispěli částkou větší než půl milionu korun, obce a dobrovolný svazek obcí darovaly téměř tři sta tisíc korun a firmy přidaly sedmdesát tisíc korun. Ústecký kraj přispěl částkou dvě sta tisíc korun a zároveň dorovnal sbírku o 4060 korun, aby bylo možné peníze spravedlivě rozdělit.
„Obrovská vlna solidarity, která se po tragédii v Chřibské zvedla, ukazuje, že lidskost a vzájemná pomoc mají ve společnosti pevné místo,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO).
Radní se shodli, že půl milionu korun dostane manželka zesnulého pracovníka úřadu Libora Cicvárka, čtvrt milionu korun obdrží každý z jeho dvou synů a čtyři zranění obdrží shodně po pětadvaceti tisících korunách.
„Nic nemůže nahradit lidský život ani vymazat bolest, kterou tato událost způsobila. Věřím ale, že finanční pomoc a podpora veřejnosti mohou rodině i zraněným pomoci překonat alespoň část těžkého období,“ dodal.
Hejtman už dřív navrhl prezidentovi, aby oběti střelby udělil medaili za hrdinství, protože zastřelený muž se snažil při útoku pomoci ostatním.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. Podle předběžných toxikologických vyšetření byl útočník v době činu pod vlivem léčiv, ale nebyl pod vlivem drog a alkoholu.
Policie se devětatřicetiletým střelcem zabývala už v minulosti. Měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog.
Motivem útočníka bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že motiv činu dál prověřuje.