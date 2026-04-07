Peníze vybrané na pomoc po střelbě v Chřibské dostanou pozůstalí a zranění

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:52aktualizováno  17:52
Peníze z transparentního účtu na pomoc po tragické střelbě v Chřibské na Děčínsku rozdělí Ústecký kraj pozůstalým a zraněným. V úterý o tom rozhodli krajští radní. Na účtu zřízeném krajem krátce po události bylo na konci března 1,1 milionu korun. Informovala o tom krajská mluvčí Magdalena Fraňková. Při střelbě v Chřibské zemřel letos 19. ledna zaměstnanec úřadu a šest lidí utrpělo zranění. Pachatel se po útoku zastřelil.
Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu útočil střelec. (4. března 2026) | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

6 fotografií

Do sbírky se zapojilo 499 dárců. Lidé přispěli částkou větší než půl milionu korun, obce a dobrovolný svazek obcí darovaly téměř tři sta tisíc korun a firmy přidaly sedmdesát tisíc korun. Ústecký kraj přispěl částkou dvě sta tisíc korun a zároveň dorovnal sbírku o 4060 korun, aby bylo možné peníze spravedlivě rozdělit.

„Obrovská vlna solidarity, která se po tragédii v Chřibské zvedla, ukazuje, že lidskost a vzájemná pomoc mají ve společnosti pevné místo,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO).

Zemřelého údržbáře v Chřibské nahradí jeho syn, jedna úřednice po střelbě skončila

Radní se shodli, že půl milionu korun dostane manželka zesnulého pracovníka úřadu Libora Cicvárka, čtvrt milionu korun obdrží každý z jeho dvou synů a čtyři zranění obdrží shodně po pětadvaceti tisících korunách.

„Nic nemůže nahradit lidský život ani vymazat bolest, kterou tato událost způsobila. Věřím ale, že finanční pomoc a podpora veřejnosti mohou rodině i zraněným pomoci překonat alespoň část těžkého období,“ dodal.

Hejtman už dřív navrhl prezidentovi, aby oběti střelby udělil medaili za hrdinství, protože zastřelený muž se snažil při útoku pomoci ostatním.

Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. Podle předběžných toxikologických vyšetření byl útočník v době činu pod vlivem léčiv, ale nebyl pod vlivem drog a alkoholu.

Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Policie se devětatřicetiletým střelcem zabývala už v minulosti. Měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog.

Motivem útočníka bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že motiv činu dál prověřuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.