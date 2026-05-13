Studenti ústecké průmyslovky se vrátí do objektu opraveného za půl miliardy Kč

Studenti ústecké střední průmyslové školy se v novém školním roce vrátí po dvou letech do budovy ve čtvrti Stříbrníky. Ústecký kraj dal za opravu přes 580 milionů korun. Teď získal dotaci ministerstva životního prostředí ve výši 87 milionů korun. Z objektu zůstaly pouze obvodové zdi. Ředitel školy Jaroslav Mareš dnes ČTK řekl, že by nic nemělo bránit v zahájení nového školního roku 1. září v novém.
Stavební práce v ústecké střední škole, které teď finišují, se týkaly celého objektu, v němž byly nevyhovující vnitřní rozvody a vzduchotechnika. Upravovala se dispozice, řemeslnící měnili obvodový plášť, okna, objekt zateplili, nová je tělocvična, kterou využívá i veřejnost, součástí prací jsou venkovní úpravy.
Kraj počítá s energetickými úsporami, objekt bude mít na střeše fotovoltaickou elektrárnu. Dokončení stavebních prací je plánováno na 28. července, informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. "Máme už vybraného dodavatele vybavení. Hygiena ani hasiči, kteří jsou při kolaudaci nejdůležitější, by neměli mít žádné připomínky, nic by tak nemělo bránit v návratu," uvedl ředitel.
Studenti zatím využívají objekt bývalého gymnázia ve stejné čtvrti. Gymnázium Václava Šmejkala se už dříve přestěhovalo do budovy v ulici Stará a od té doby původní objekt využívá kraj pro jiné školy v rekonstrukci. Po dvou letech středoškoláky vystřídají v objektu žáci základní školy Mírová na Severní Terase. Kraj budovu městu půjčí. Na opravu má ústecký magistrát předběžně schválenou dotaci ve výši 63 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Ústí nad Labem musí investici nejprve zaplatit, dotaci dostane, až bude škola opravená. Základní škola na Severní Terase bude mít nové zateplení, okna a dveře nebo osvětlení, opravy potrvají dva roky.