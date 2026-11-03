Studenti ústecké univerzity se sešli na podporu veřejnoprávních médií

Studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem se dnes sešli v kampusu univerzity na podporu veřejnoprávních médií. Na manifestaci na univerzitním náměstí před budovou se shromáždilo několik stovek studentů s transparenty. Akce začala ve 12:00, skončila krátce před 13:30. Shromáždění zakončila akademická hymna Gaudeamus igitur, která krátce zazněla z reproduktorů.
Program zahájilo pěvecké vystoupení studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty. Zazpívali několik písní včetně české hymny. Na vystoupení navázaly proslovy studentů jednotlivých fakult, zástupců Činoherního studia v Ústí nad Labem a ústecké sekce spolku Milion chvilek pro demokracii. Rektor univerzity Jaroslav Koutský se akce nezúčastnil kvůli účasti na vědecké radě v Liberci. Zastoupila ho děkanka Fakulty umění a designu Zdena Kolečková. ČTK to řekl jeden z organizátorů manifestace, student filozofické fakulty Matouš Koleček.
Program stávky začal podle Kolečka už v pondělí, kdy měli studenti setkání na Fakultě umění a designu. "Mohli tam přijít studenti, kteří chtěli se stávkou pomoct nebo se ptát, za co a proč stávkujeme," řekl. Studenti podle něj také vytvářeli stávkové tiskoviny, které roznášeli mezi studenty i do podniků v Ústí nad Labem. "Dnešní akce měla ukázat, že studentům univerzity ani místní veřejnosti není jedno, co se děje s médii veřejné služby," doplnil.
Na podporu veřejnoprávních médií se dnes lidé sešli také na dalších místech v Ústí nad Labem. Od 16:00 se konalo shromáždění v zahradě Českého rozhlasu Sever, kde vystoupili mimo jiné herci, studenti a zástupci kulturních institucí. Organizátoři připravili pro účastníky mimo jiné neformální setkání u ohně s opékáním buřtů. K protestům se připojil také umělecký soubor ústeckého Činoherního studia, který od 16:36 vyhlásil dvanáctihodinovou solidární stávku. Divadlo kvůli ní zrušilo úterní představení Sluha dvou pánů a od 19:00 otevře své prostory veřejnému fóru. ČTK o tom informovala dramaturgyně Činoherního studia Veronika Linka. "Naváže na protestní happening iniciativy Veřejnoprávně," uvedla. Lidé se dnes od 16:00 sešli například také na Husově náměstí v Děčíně.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod stát. Obě média by podle předlohy měla dostávat méně peněz. Sněmovna návrh 24. října poslala do dalšího kola projednávání. Opozice varuje před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií, vláda změnu zdůvodňuje snahou o efektivnější hospodaření a naplněním předvolebního slibu.