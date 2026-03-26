Studenti ze Žatce vyvinuli systém na obranu proti výpadkům elektřiny

Studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické v Žatci na Lounsku vyvinuli a sestavili systém na zajištění stability elektrické sítě. Brání výpadkům i přetěžováním. S projektem zvítězili v národním kole soutěže výrobce elektrotechniky a budou reprezentovat Česko v evropském klání. ČTK o tom informovala společnost NOARK Electric. Evropské finále soutěže bude na přelomu března a dubna v Praze.
Systém, který sestavila pětice středoškoláků pod vedením učitele Tomáše Tieze, je plně funkční. "Náš systém je zjednodušeně řečeno obranou proti blackoutu. Neustále sleduje, kolik elektřiny se vyrábí a kolik spotřebovává. Když je jí přebytek, uloží ji. Když naopak chybí, dokáže ji vrátit zpět do provozu. Cílem je, aby nedocházelo k výpadkům ani k přetížení," uvedl Tieze.
Velké výkyvy ve výrobě zatěžují a opotřebovávají páteřní energetickou síť. To vyžaduje velké investice do jejího posilování a oprav. "Pokud se část stabilizace přesune na lokální úroveň, tedy do obcí, firem nebo průmyslových areálů, síť nebude tak zatížená. Pomůže to předcházet blackoutům, zvyšovat životnost páteřní sítě i snižovat náklady na její údržbu a obnovu," řekl učitel.
Sestavený model je sice funkční, ale pouze demonstrační. V reálném měřítku by podobné zařízení mělo velikost menší vodárenské věže. Technické řešení, použité komponenty i 3D model sou veřejně dostupné na webu, který studenti k projektu vytvořili. "Od začátku jsme si říkali, že nechceme vytvořit projekt do šuplíku. Proto jsme šli víc do hloubky a náš postup konzultovali i s odborníky z praxe, mimo jiné s experty z ČEZ Distribuce. Byla to spousta práce navíc, ale myslím, že právě díky ní jsme české kolo vyhráli. A dostáváme teď úžasnou šanci reprezentovat naši školu, Žatec a celou ČR v evropském finále," uvedl devatenáctiletý lídr týmu Marek Matoušek.
Zápal studentů při práci byl podle jejich mentora výjimečný. U projektu trávili prakticky veškerý volný čas. "Projekt je vtáhl natolik, že nad ním přemýšleli i nad rámec samotného zadání a projevovali zájem o jeho principy i další možné využití. Právě taková přirozená motivace a chuť věci dál rozvíjet jsou podle mě jedním z nejcennějších výsledků celé práce," dodal Tieze.
Masivní výpadek elektrického proudu nastal v Česku loni 4. července. Některé firmy a samosprávy se poté začaly více věnovat přípravě na zajištění chodu provozů při blackoutech.