Ústecký kraj hospodařil loni s přebytkem 212,6 milionu korun. Z této částky poskytne sto milionů korun na investice Krajské zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v regionu, zbytek půjde do centrální rezervy. Rozdělení peněz dnes schválili krajští zastupitelé. Opoziční návrh uvolnit z částky 20 milionů korun na turistiku vedení kraje v čele s ANO zamítlo.
Ústecký kraj měl na loňský rok schválený rozpočet s výdaji přes 31 miliard korun a příjmy nižšími o 1,7 miliardy korun. Přebytek podle důvodové zprávy vznikl zejména nepoužíváním centrální rezervy ve výši 83,4 milionu korun, vyššími daňovými příjmy a úsporami na odborech informatiky, dopravy a silničního hospodářství, investičního a kanceláře ředitele.
Finanční prostředky v centrální rezervě využije kraj během roku na financování výdajů, jejichž potřeba zřejmě nastane, ale konkrétní výše není zatím známá. Jde zejména o zvýšení příspěvků na provoz krajských příspěvkových organizací v návaznosti na růst platových tarifů veřejného sektoru na základě usnesení vlády od letošního dubna, financování neinvestičních potřeb Krajské zdravotní, pokrytí výpadku příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na opravy krajských silnic nebo havárie.
Krajská zdravotní dostane peníze na různé investice v sedmi nemocnicích v regionu. Je to například pořízení rentgenů a dalších přístrojů, pořízení projektové dokumentace k parkovacímu domu v Ústí nad Labem nebo pořízení studie pavilonu nechirurgických oborů v Teplicích.
Opoziční zastupitel Jan Papajanovský (STAN) navrhl, aby se z přebytku dalo 20 milionů korun do programu na podporu turistiky, který letos nebyl vyhlášen. Vedení kraje to odmítlo s odůvodněním, že čeká, až takový program vypíše ministerstvo pro místní rozvoj.
Letos kraj hospodaří a výdaji 31,4 miliardy korun a schodkem 1,35 miliardy korun. Rozdíl pokryje samospráva z úspor za minulé roky a z úvěru.