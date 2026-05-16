Subjekty v Ústí představují lídry, primátor asi neobhajuje, vznikla obří koalice

Politická uskupení v Ústí nad Labem postupně představují lídry kandidátních listin do podzimních komunálních voleb. Současný primátor Petr Nedvědický (ANO) po dvou volebních obdobích post zřejmě obhajovat nebude. Oblastní organizace hnutí ANO nominovala do čela kandidátky manažera basketbalového klubu Sluneta Tomáše Hrubého. Kampaň už zahájila koalice spojená ze sedmi subjektů Jedno Ústí, kterou do voleb povede ředitel Městských služeb Tomáš Vohryzka.
V Ústí nad Labem vyhrálo poslední komunální volby hnutí ANO, které se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. V opozici je kromě PRO! Ústí ještě ODS, Vaše Ústí a UFO.
O konečné nominaci do čela kandidátky ANO bude rozhodovat krajský sněm hnutí, který se podle předsedy oblastní organizace ANO Tomáše Vlacha uskuteční příští víkend. Současný primátor Nedvědický je ve funkci osm let. Jako jediný primátor v historii města byl do své funkce zvolen dvakrát. S Nedvědickým hnutí dál počítá.
Volební program dává dohromady Jedno Ústí. Zástupci koalice se setkávají s občany města. Poslouchají jejich problémy a na základě toho, co ze setkání vyplyne, vytvoří program. Široká koalice je složená z nezávislých kandidátů PRO! Ústí, České pirátské strany, Strany zelených, STAN, TOP 09, Ústeckého fóra občanů (UFO) a nového subjektu Naše Česko.
SPD se spojilo s Motoristy, Trikolorou a Přísahou. Koalici do voleb povede současný náměstek primátora Michal Mohr. Před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu Bohumil Ježek, který poté zastával funkci náměstka a Mohr byl radním. Funkce si politici po nějaké době vyměnili. Opozice tehdy krok kritizovala, podle ní šlo o peníze. Zástupci SPD tvrdili, že se o výměně rozhodlo, aby se posílily funkce, které zastává Mohr. Ten zodpovídá za vyloučené lokality, veřejný prostor a statut města. Ježek má na starosti například školství. Výměnou Ježek o peníze přišel, Mohr si naopak přilepšil. Ježek se na kandidátní listině koalice neobjeví.
Vaše Ústí jde do voleb s hnutím Za lepší Střekov. V čele kandidátní listiny bude dlouholetá starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí), která byla před čtyřmi lety dvojkou kandidátní listiny. Tehdy kandidátku vedla ředitelka Dobrovolnického centra Lenka Vonka Černá, která se na kandidátce podle Tomkové objeví i letos.
ODS půjde do voleb v čele s Radimem Bzurou, který ze čtvrtého místa kandidoval do zastupitelstva i před čtyřmi lety. V zastupitelstvu ale usedl až poté, co odstoupil někdejší rektor ústecké univerzity Martin Balej.
Zda budou primátoři a starostové obhajovat své posty v dalších okresních městech, zatím většinou není jasné. Primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST) ČTK sdělil, že ještě nechce prozrazovat, jestli bude obhajovat svou funkci. Podle něj se ještě musí sejít valná hromada uskupení. Lounský starosta Milan Rychtařík (ANO) ČTK řekl, že sice zná podobu kandidátní listiny, schvalovat ji však bude krajský sněm v příštím týdnu. Na sněm čeká také teplický primátor Jiří Štábl (ANO) nebo litoměřický starosta Radek Löwy (ANO). Primátor Děčína Jiří Anděl (ANO) ČTK řekl, že má ambici obhájit svůj post i nominaci od místního sněmu.
Post chomutovského primátora zřejmě bude obhajovat Milan Märc (Nový Sever). "Ještě musí být naše schvalovací kolečko," řekl ČTK. Märc se ujal křesla primátora poté, co jeho předchůdce Milan Petrilák (zvolen za ANO) v červnu 2025 rezignoval. Rezignaci primátora i radních zvolených za ANO požadovalo krajské vedení hnutí kvůli informacím o exprimátorově obchodu se stroji na respirátory. Petrilák, který byl ve funkci osm měsíců, tyto informace označoval za účelově zkreslené. Chomutovská buňka ANO zanikla.
Do funkce Petrilák nastoupil v září 2024, když předchozího primátora zvoleného za ANO - Marka Hrabáče - obvinila policie v souvislosti s možným ovlivňováním veřejných zakázek. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení. Hnutí ANO chce podle informací ČTK kandidátní listinu v Chomutově sestavit.