Sucho v Ústeckém kraji přišlo letos dřív, připravuje se nádrž v Kryrech

Sucho letos zasáhlo Ústecký kraj ve srovnání s uplynulými lety dřív. Úřady začaly vydávat zákazy odběrů povrchové vody už počátkem června. Pro zásobování vodou a k jejímu zadržování v oblasti chce státní podnik Povodí Ohře mimo jiné postavit vodní nádrž u Kryr na Lounsku. ČTK o tom informoval ředitel podniku Jan Svejkovský.
"Zákazy se začaly vydávat o tři týdny dřív než v loňském roce, o měsíc dřív než v předloňském roce. To znamená, že letošní rok začíná být suchý velice brzo," řekl Svejkovský. Vody pro zásobování je podle něj dostatek, přestože je v nádržích ve srovnání s uplynulými roky méně vody. "Děláme maximum pro to, aby tam voda byla a dala se odebírat," podotkl Svejkovský.
Dodržování zákazů je podle něj zásadní. Při dalším odběru by hladina vody v tocích mohla výrazně klesnout, což by ovlivnilo vodní živočichy a zvířata vázaná na vodu.
Se suchem bojuje podnik Povodí Ohře různě. Dbá na péči o existující nádrže, u kterých se zaměřuje na zadržení většího množství vody. Zároveň připravuje například nové vodní dílo Kryry na pomezí Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje. "K tomu se připravuje přivaděč vody, tak aby i tuhle suchou oblast s poměrně velkou nádrží dokázal zásobit a dokázali jsme tam vodu udržet," uvedl Svejkovský. Přivaděč má zásobovat vodou i připravované nádrže spadající pod Povodí Vltavy.
Státní podnik již vykoupil potřebné pozemky a vypsal výběrové řízení na projektanta. Projektová dokumentace včetně zajištění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se bude připravovat přibližně pět let. Podnik očekává, že vodní dílo Kryry uvede do provozu kolem roku 2042.
Dalším připravovaným projektem je propojení nádrže Nechranice s Jámou Libouš, tedy stále aktivním hnědouhelným lomem. Do budoucna se počítá s tím, že se Libouš zatopí vodou. Výsledkem bude zvětšení zásoby v Nechranicích zhruba na dvojnásobek. Zároveň se počítá i se zvýšením protipovodňového efektu. "Propojení Nechranic s Liboušem je jedinečným vodohospodářským projektem v republice. Větší projekt v současné době není k dispozici," uzavřel ředitel.
Sucho v Ústeckém kraji lze sledovat na řekách a potocích v celém regionu. Nízký stav vody je například v Labi, kde se objevily ostrovy, na něž se dá ze břehů vstoupit.