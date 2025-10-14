Svatý a Prostřední vrch v Kadani propojí lávka

Frekventovanou Kláštereckou ulici v Kadani překlene lávka.
Propojí tak dvě lokality, kam místní rádi chodí – Svatý a Prostřední vrch.
Na délku bude lávka měřit přes dvacet metrů a oblouková konstrukce se bude tyčit do výšky deset metrů.
Zakázku vysoutěžila firma Silnice Group s cenou 26 milionů korun.
Lávka má být hotová v květnu příštího roku.
„Konstrukce lávky bude z kovu a dřeva,“ uvedl kadaňský starosta Jan Losenický (ODS).
Na Svatém Kopečku je šestnáct metrů vysoká rozhledna, odkud je výhled na řeku Ohři, historické centrum Kadaně, Doupovské hory a Krušné hory.
Na Prostředním vrchu se nachází astronomická observatoř.