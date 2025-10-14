Svatý a Prostřední vrch v Kadani propojí lávka

Autor: mst
  10:59
Lávka, která bude měřit více než dvacet metrů, spojí dvě lokality, kam místní rádi chodí.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Frekventovanou Kláštereckou ulici v Kadani překlene lávka.

Propojí tak dvě lokality, kam místní rádi chodí – Svatý a Prostřední vrch.

Na délku bude lávka měřit přes dvacet metrů a oblouková konstrukce se bude tyčit do výšky deset metrů.

Zakázku vysoutěžila firma Silnice Group s cenou 26 milionů korun.

Lávka má být hotová v květnu příštího roku.

„Konstrukce lávky bude z kovu a dřeva,“ uvedl kadaňský starosta Jan Losenický (ODS).

Na Svatém Kopečku je šestnáct metrů vysoká rozhledna, odkud je výhled na řeku Ohři, historické centrum Kadaně, Doupovské hory a Krušné hory.

Na Prostředním vrchu se nachází astronomická observatoř.

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

