Objekt byl postaven kolem roku 1800 a dochoval se téměř v původní podobě bez výraznějších stavebních zásahů. „V současné době je bývalý výminek nejstarším a jediným historickým objektem v obci, ve které se z původní zástavby jinak nic nezachovalo,“ uvedla Věra Brožová, mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu.
„Cenná je zejména četnost původních stavebních konstrukcí a hmotové zachování bývalého výminku se sýpkou, který se svou historickou a estetickou kvalitou řadí k nejhodnotnějším příkladům hospodářské architektury v obci,“ doplnila.