Táborský odchází z Krajské zdravotní,připustil souvislost s kauzou defibrilátory

Společnost Krajská zdravotní (KZ) se dohodla s přednostou Kardiologické kliniky v Ústí nad Labem Milošem Táborským na ukončení spolupráce. ČTK o tom dnes informovala Miloslava Kučerová, mluvčí KZ, pod níiž nemocnice spadá. Na jeho odchod upozornily Seznam Zprávy. Do ústecké nemocnice Táborský odešel po podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně. Nemocnice ho činí odpovědným za sporné případy implantací přístrojů v roce 2024. Táborský v rozhovoru s iDnes.cz připustil, že jeho odchod má s kauzou spojitost.
Podle policie dostali v letech 2015 až 2025 ve FNOL defibrilátory ICD i lidé, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie případ vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Zatím nikoho neobvinila. Kauzu převzalo vrchní státní zastupitelství, možná škoda je podle něj více než 150 milionů korun.
Hlavní odpovědnost za nastavení léčebných postupů měl Táborský, uvedla FNOL v prohlášení k výkonům provedeným v roce 2024. Z předběžného stanoviska komise odborníků lze dovodit, že v posuzovaném roce při některých implantacích ICD nebyla zcela naplněna indikační kritéria, napsala nemocnice. Implantace prověřuje také Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).
"Ctíme presumpci neviny a k dnešnímu dni nemáme od Policie ČR ani VZP žádná nová zjištění o pochybeních. Rozhodnutí ukončit spolupráci oboustrannou dohodou je manažerským krokem, na kterém se shodly obě strany," uvedla mluvčí KZ. "S ohledem na to, že ukončení spolupráce proběhlo na základě oboustranné dohody, jejíž detailní podmínky jsou interní záležitostí, nebude Krajská zdravotní tuto věc dále komentovat," dodala.
Táborský má za to, že společnosti nebyla příjemná mediální pozornost, kterou jeho jméno v souvislosti s kauzou vyvolává. "Jakmile dostanu šanci, budu se slušně, objektivně, ale tvrdě hájit. Ke každému případu si vyžádám podklady a pak předložím posudek nezávislého znalce," řekl lékař serveru iDnes.cz. Uznal, že se mohl zmýlit a mezi několika tisíci pacienty se mohou najít jednotky sporných případů. "Ale absolutně odmítám, že bych se dopouštěl systémového pochybení u desítek nebo stovek pacientů," řekl Táborský. Podle něj jsou k indikaci defibrilátorů kritéria, která dodržuje. Odmítl také nařčení z falšování dokumentace nebo podezření, že chtěl získat finanční prospěch.
Ve funkci přednosty ústecké kardiologické kliniky Táborského dočasně nahradí primář Radim Špaček. Na pozici přednosty kliniky vypíše KZ v nejbližší době výběrové řízení.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.