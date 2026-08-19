Padesát věží ve skleníku. Most pěstuje zeleninu na výšku, roste mnohem rychleji

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:32aktualizováno  13:32
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Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích....

Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. (srpen 2026) | foto: ČTK

Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích....
Ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman předvádí ovládání...
Detail aeroponického stojanu pro pěstování rostlin ve skleníku v areálu...
Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích....
12 fotografií
Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se automatizovanou technologií dostávají živiny a vzduch, což urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Zelenina teď míří do místních restaurací, časem by mohla putovat i do školních jídelen.

Skleník si pracovníci sestavili sami, využívá vlastní solární elektrárnu i speciální úpravnu vody. „Je to taková trošku snaha vrátit se k historii, kdy technické služby rozsáhlé skleníky měly a všechno, co se sázelo ve městě, byla vlastní produkce,“ uvedl ředitel technických služeb Michal Hartman.

Skleník je rozdělený na dvě části. V jedné lze na ploše 200 metrů čtverečních vypěstovat až 3 500 rostlin v 50 věžích. Půdu rostliny nepotřebují. Jednou za 20 minut se na kořeny, ke kterým má přístup vzduch, z nádrže spustí voda obsahující živiny. „Proto se tomu říká aeroponie. Odborníci uvádí, že takto pěstovaná zelenina roste přibližně o padesát procent rychleji, než když je v zemině,“ uvedl ředitel. Systém je plně automatizovaný.

Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. (srpen 2026)
Ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman předvádí ovládání automatických prvků ve sklenících s aeroponickými systémy pro pěstování rostlin.
Detail aeroponického stojanu pro pěstování rostlin ve skleníku v areálu Technických služeb města Mostu.
Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. (srpen 2026)
Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. (srpen 2026)
12 fotografií

Čerstvá bazalka, petržel, pažitka a nejrůznější druhy salátů končí v místních restauracích. Na stole mají objednávku během 15 minut od utržení. Jde pouze o listovou zeleninu, plodová totiž potřebuje opylovače, a provoz by tak byl náročnější.

Technické služby chtějí nyní oslovit školy a další městské organizace, zda by měly o zeleninu zájem. „Původní myšlenka byla využít to, co se nespotřebuje ve školách a pobytových domovech, v bioplynové stanici a odpadovým teplem vytápět skleníky,“ řekl Hartman.

Ekonomicky by se systém se zapojením bioplynové stanice podle Hartmana nevyplatil. „Dneska díky spolupráci s VŠCHT (Vysokou školou chemicko-technologickou) uvažujeme o jiné technologii. Třeba o zpracování plastů v menším měřítku tak, abychom měli odpadní teplo pro vytápění skleníků v zimě,“ popsal.

Stavební povolení už mají technické služby na kompostárnu, která by se v areálu mohla začít stavět zkraje příštího roku.

Vedle potravinového skleníku je druhý o velikosti 200 metrů čtverečních, který slouží pro produkci trvalek a letniček pěstovaných v hlíně. „Letos jsme už sázeli do města nejrůznější druhy. Výhodou je, že si nejprve naplánujeme, co potřebuje, podle toho pak připravíme směs,“ uvedl Hartman.

Skleníky, které zaměstnanci sestavovali sami, stály zhruba dva miliony korun. Dalších 600 tisíc korun byly náklady na technologii, která využívá takzvané osmotické vody, což je voda vyčištěná od nečistot a minerálů. Chemii tu při pěstování nepoužívají. Ve sklenících je automatické zastiňování, podle počasí systém zvolí teplotu uvnitř.

Podle Hartmana vše funguje dobře. „Když venkovní teploty stoupaly ke čtyřiceti stupňům Celsia, chlazení bylo opravdu náročné, jinak zajišťuje celou obsluhu jeden člověk na půl úvazku,“ uvedl ředitel.

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