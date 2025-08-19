Zamést, usušit a znovu použít. Litoměřice zkoušejí recyklovat posypový štěrk

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:22aktualizováno  14:22
Technické služby v Litoměřicích testují recyklaci posypového štěrku, který se v zimě používá k údržbě silnic a dřív se po jarním úklidu odvážel na skládku. Přístroj štěrk po usušení na slunci roztřídí a připraví k opětovnému použití. Ušetří se tím náklady za nákup dalšího štěrku a za skládkování.
Technické služby v některých městech v Česku už recyklovat posypový štěrk zkoušely, jako neřešitelný problém se ukázala být vlhkost, která se na smetený materiál váže.

„My jsme našli cestu. Dvakrát jsme vyzkoušeli pulsonapěťový třídič a teď testujeme bubnový třídič. Řešení máme, teď bude záležet na našem zřizovateli, zda třídič pořídí,“ uvedl ředitel litoměřických technických služeb Vítězslav Votruba.

Úspora je podle něj hlavně v nákladech na likvidaci, které jsou třikrát vyšší než cena štěrku.

Ze stroje padá z jedné strany jemná směs půdy a smetí, z druhé vše, co má nad dva milimetry. „V druhém kroku se z té hromady oddělí frakce 2,5 milimetru, což je štěrk používaný na posyp,“ uvedla vedoucí odpadového hospodářství technických služeb Veronika Kleverová.

Pulsonapěťový třídič, který vyzkoušely technické služby loni a předloni, dokázal vytřídit 80 procent štěrku. „Přetřídili jsme 500 tun, z toho jsme dostali 200 tun štěrku, takže jsme nemuseli koupit ani kilogram nového a ušetřili dalších 900 tisíc korun za pracovní sílu, použití techniky a podobně,“ uvedla Kleverová.

Zapojili se i akademici

Podle ní je největší úspora ve skládkování. Ročně smetou technické služby v Litoměřicích 630 tun materiálu z komunikací.

Do projektu recyklace se zapojila fakulta životního prostředí ústecké univerzity. Pokud by smetené štěrky obsahovaly ropné látky, lze je postříkat připraveným substrátem. „Uděláme z toho znovu zcela přírodní materiál,“ uvedl Martin Kubal z fakulty. Využít by se v budoucnu mohla i vytříděná jemná směs.

