První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Autor: ČTK, iDNES.cz
  6:32aktualizováno  6:32
První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen nositelem československého prvenství v umělém zasněžování, ale místní lyžaři si komfort umělého sněhu užili jako první i v celém tehdejším socialistickém bloku.
Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém bloku. | foto: archiv Ski klubu Telnice

Nová lanovka na Telnici láká lyžaře i lidi, kteří se na vrchol nechají vyvézt...
Lyžařský areál Zadní Telnice
Ve SKI areálu Telnice provozovatelé nespustili v sobotu vleky, přestože lákali...
Ve SKI areálu Telnice provozovatelé nespustili v sobotu vleky, přestože lákali...
11 fotografií

Zařízení, které za vhodných teplotních podmínek přetváří vodu ve sníh, si nechali patentovat Američané v roce 1954 a k použití byla tato technika připravena už na zimní olympiádu ve Squaw Valley v roce 1960.

První československé sněhové dělo dovezl telnický lyžařský klub z Rakouska, pod vedením profesora ČVUT Vladimíra Chlumského je ale zdejší technici upravili pro místní podmínky a také vyrobili další tři děla.

Nejlepší přítel vlekaře se dožívá až 20 let, za hodinu vypije i 29 kubíků

Pod sjezdovkou bylo protaženo 500 metrů potrubí, areál dostal kompresorovou strojovnou, nádrž na vodu s čerpadly a chladicím zařízením. Premiéru výroby umělých vloček ale pokazila příroda, protože v „den D“ začalo normálně sněžit.

Pro lyžařské středisko v Telnici bylo sněhové dělo vysvobozením. Jeho sjezdovky, tehdy dostupné z Ústí nad Labem tramvají, často trpěly kvůli nevelké nadmořské výšce nedostatkem sněhu.

„O umělém sněhu se doslechl i národní mančaft a přijel na Telnici trénovat. Jenže jsme ještě nebyli hotoví, takže se museli také zapojit do práce. Když jsme osazovali rozvaděč, slovenský reprezentant Gregor Synay přišel o prst,“ vyprávěl před lety Jindřich Holinger, dlouholetý činovník lyžařského klubu v Telnici.

Sněhová děla fungují stále na podobném principu, jaký použili před desítkami let průkopníci umělého zasněžování. Voda proudí do trysky děla a do té je současně kompresorem pod velkým tlakem pumpován podchlazený vzduch. Ten způsobí, že se voda při vystřelení z děla „rozprskne“ na obrovské množství malých kapek, které na studeném vzduchu krystalizují a na zem dopadají již ve formě vloček.

Zejména po roce 1989 se sněhová děla rozšířila do většiny českých lyžařských středisek, které díky nim mohou fungovat i dnes, kdy stále častěji bojují s nedostatkem přírodního sněhu.

31. prosince 2015

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen...

12. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a...

Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská...

12. listopadu 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Droždín opravil raritní lokalitu se vzácnými živočichy, nyní slouží k rekreaci

Droždín má raritní lokalitu, kde žijí vzácní živočichové. Nyní bude sloužit i...

Velmi ohrožené druhy živočichů mohou nově spatřit lidé v olomoucké městské části Droždín. Tamní komisi městské části se podařilo ve spolupráci s městem zvelebit lokalitu mezi zástavbou rodinných...

12. listopadu 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Teplický soud se bude opět zabývat výbuchem muničního skladu v Bílině

ilustrační snímek

Okresní soud v Teplicích se dnes znovu začne zabývat případem výbuchu muničního skladu v Bílině v září 2020. Původní zprošťující rozsudek odvolací krajský soud...

12. listopadu 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Inspekce zjistila další prohřešek v KFC, maso rozmrazovala ve stojaté vodě

ilustrační snímek

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. ČTK...

11. listopadu 2025  18:21,  aktualizováno  18:21

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.