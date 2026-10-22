Na výběr je celkem 19 nápadů, například psí park, cykloboxy, veřejní pítka či pumptrackové hřiště. Město uskuteční maximálně tři projekty, které získají největší podporu veřejnosti.
Hlasovat lze do 31. října na www.mojeteplice.cz.
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Na výběr je celkem 19 nápadů, například psí park, cykloboxy, veřejní pítka či pumptrackové hřiště. Město uskuteční maximálně tři projekty, které získají největší podporu veřejnosti.
Hlasovat lze do 31. října na www.mojeteplice.cz.
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Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...
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