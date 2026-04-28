Synovec popsal, jak pár utýral jezevčíka. Jeho matka se nám mstí, tvrdí obžalovaní

Miroslava Strnadová
  12:32
Teplický okresní soud dnes pokračoval v projednávání případu utýraného jezevčíka. Oba obžalovaní, někdejší partneři Vladislav Trejbal a Mercedes Treyová, odmítli, že by štěně trýznili a tím mu způsobili smrt. Žena dokonce nařkla před soudem svou sestru, že kauzu, která pobouřila veřejnost, rozpoutala kvůli sporům a mstě.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovaný Trejbal před soudem odmítl vypovídat. „Už jsem vypovídal předtím, víc vypovídat nechci,“ prohlásil.

Soudce proto přečetl jeho výpověď z loňského roku, kterou učinil na policii. „Chtěl bych jen říci, že to, že pes umřel, není naše chyba. Jsem obviněn z něčeho, co jsme neudělali,“ řekl vyšetřovatelům.

Obžalovaní Mercedes Treyová a Vladislav Trejbal v jednací síni teplického soudu. (28. dubna 2026)
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti. Samotní obžalovaní nicméně nedorazili. (10. února 2026)
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti. Dorazily také zástupkyně zvířecího spolku Anidef, který provozuje útulek pro opuštěná zvířata. (10. února 2026)
V Teplicích se konalo protestní setkání kvůli případu údajného utýrání jezevčíka. (22. září 2024)
14 fotografií

Později v průběhu úterního jednání od soudu odešel. Novinářům na chodbě řekl, že „to bude v pohodě“. „Jsme nevinní, to se tady potvrdí,“ uvedl.

V únoru, když hlavní líčení odstartovalo, on ani Treyová k soudu nepřišli, z jednání se omluvili. Tehdy, jen několik hodin po jednání, Trejbala nicméně zadržela policie. Soudce na něj totiž vydal zatykač kvůli ovlivňování svědků a následně ho poslal do vazby. V březnu však věznici opustil, když krajský soud vyhověl jeho stížnosti.

Zatímco Trejbal tedy tentokrát v podstatě mlčel, jeho expartnerka byla před soudem sdílnější. „Celá ta věc mě velice zasáhla, je to pro mě bolestivé. Mrzí mě, že pes zemřel. Ale zásadně odmítám, že bychom ho já nebo Vláďa týrali,“ vypověděla. Soud její výslech prováděl z jiné místnosti prostřednictvím videokonference kvůli jejímu špatnému psychickému stavu.

Obžalovaná odmítla, že by psa nechávali hladovět či trpět žízní. „Pes byl náš domácí mazlíček. Neubližovali jsme mu, brali jsme ho na výlety a zahraniční dovolenou. Pokud byl na balkoně nebo v kleci, bylo to kvůli jeho bezpečí, nebyl to pro něj trest. Přirovnala bych to k tomu jako dát malé dítě do ohrádky, aby si neublížilo, třeba aby se nespálilo o plotnu,“ popisovala.

Před soudem nařkla svoji sestru, se kterou má, jak uvedla, konflikty, že je záměrně obvinila z týrání psa, aby se jí mstila. Pozastavila se nad tím, že je obviněna na základě její výpovědi.

Sestra obžalované popisovala, že o týrání psa jí řekl její syn, jenž ke své tetě chodil na návštěvy. Popisovala také SMS zprávy, které si s obžalovanou vyměnila, ve kterých se prý k bití psa přiznala.

Podle obžaloby někdejší partneři jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024, kdy zvíře uhynulo. Několikaměsíčnímu zvířeti dle spisu odpírali jídlo a pití, dále ho bili, drželi jej zavřeného v kleci na balkoně v zimním i letním počasí. Pes uhynul v červenci 2024 poté, co ho podle spisu přivázali na krátkém vodítku k balkonovým dveřím, kde se uškrtil.

„Společným jednáním týrali zvíře surovým a trýznivým způsobem, pokračovali v páchání takového činu po delší dobu a způsobili takovým činem týranému zvířeti smrt,“ uvedl v obžalobě státní zástupce žalobce Ondřej Langr.

Poté, co pes uhynul, obžalovaní ho pohřbili na místě, kam ho chodili venčit. Jejich vysvětlení, proč zvíře pošlo, před soudem v úterý nezaznělo.

Soud následně vyslechl několik svědků včetně nezletilého hocha, příbuzného obžalované, který údajně týrání viděl. Řekl, že pejsek býval spíš na balkoně, kde měl klec, a že mu teta se strejdou nedávali najíst. Viděl, že ho hodně bili a že ho trestali za čůrání a kálení v bytě.

Popsal, že viděl, jak teta psa hodila proti zdi. Viděl, že pes na procházce kulhá. Na otázku soudce, jestli má tetu rád, uvedl, že kdyby to neudělala, tak by ji měl rád.

Další svědci mluvili o tom, že obžalovaný Trejbal není dobrý člověk, že se to o něm obecně ví. Matka obžalované uvedla, že pes týrán nebyl, současně ale potvrdila, že na policii uvedla, že je přesvědčena, že psa zabil Trejbal.

Trestní oznámení podal útulek Anidef, který se o případu dozvěděl od svědků. Smrt ročního psa vyvolala ve městě emoce veřejnosti. Lidé proti majitelům psa pořádali protesty. Několik desítek lidí dorazilo i na dnešní jednání soudu, někteří zůstali na chodbě. Soudce před jednáním upozornil veřejnost, aby se vyvarovala konfliktů a zdržela se emocí.

Hlavní líčení bude pokračovat na konci května, kdy soudce hodlá konfrontovat Treyovou s její sestrou. Obžalovaným hrozí až šestileté vězení.

Státní zástupce po dnešním jednání přiznal, že důkazní situace není úplně jednoduchá, protože nejsou přímí svědci. „V podstatě všichni to vidí zprostředkovaně. Zároveň je to v rámci rodiny, kde jsou napjaté vztahy. Takže i proto je třeba všechny vyslechnout. Teď vlastně zjišťujeme, kteří svědci lžou a kteří mluví pravdu,“ uvedl Langr.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na stezce na vrch Zebín u Jičína začala stavba dubových schodů a zábradlí

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.