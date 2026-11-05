Teplice nechaly opravit historický náhrobek

Hrobka byla delší dobu v havarijním stavu a musela být podepřena, protože hrozilo její zborcení. „Součástí prací byla konsolidace degradovaných částí, přezdění a oprava zděných konstrukcí, restaurování kamenných částí hrobky, osazení konstrukcí na původní místo, plastická a barevná retuš a hydrofobizace povrchu klimaticky namáhaných částí,“ uvedla Adina Sedláková, mluvčí Teplic, které obnovu hradily.
Restaurátorské práce na náhrobku provedl akademický sochař Libor Pisklák. Celkové náklady na obnovu byly více než 555 tisíc korun, část nákladů ve výši 150 tisíc korun pomohla městu zaplatit dotace ministerstva pro místní rozvoj z programu Obnova německých hrobů.
Na teplickém městské hřbitově se nachází řada historických náhrobků, plastik a dominant, které se vážou k významným osobnostem a historii města. Radnice je postupně opravuje, v letech 2018 až 2023 prošlo rekonstrukcí více než deset objektů. Na vytipovávání hrobek vhodných k restaurování město úzce spolupracuje s teplickým muzeem.
Jde například o hrobku geologa a paleontologa Karla Gustava Laubeho či sochu klečícího anděla na hrobce B. von Putzlacher.
Loni pak bylo obnoveno místo posledního odpočinku hudebníků Josefa Groha staršího a mladšího, kteří působili v 19. století, a dalších členů jejich rodiny.