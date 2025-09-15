Jaroslav Třešňák je teplický podnikatel, majitel zdevastovaných Hadích lázní, stavitel bytových domů a někdejší sponzor druhé prezidentské kampaně Miloše Zemana. Od Zemana také dostal státní vyznamenání za umožnění rekreace pro české turisty v Chorvatsku – Třešňák tu postavil hotel pro řetězec Hilton.
„O petici nic nevím, nedostala se ke mně. V této lokalitě sice něco připravujeme, ale zatím je to úplně v plenkách. Ale všechny stavby děláme v souladu s územním plánem podle platných předpisů,“ uvedl nejprve Třešňák. S obsahem petice ho seznámil až redaktor iDnes.cz.
Nemyslím si, že bych byl kontroverzní, říká teplický podnikatel Třešňák
Petice nese název „Zastavme nevhodnou výstavbu na konci ulic Bulharské a Francouzské na hranici s lesoparkem“ a píše se v ní, že na Třešňákových pozemcích má vzniknout rozsáhlá bytová zástavba s desítkami nových bytů, která bude obdobou Novoveské, kde teplický developer postavil bytové domy s téměř dvěma stovkami nových bytů.
„V petici čtu, že v důsledku stavby má dojít ke zvýšení dopravní zátěže v úzkých ulicích s nedostatkem parkování. To je úplný nesmysl. Vždycky když stavíme bytové domy, děláme u nich jedenapůlnásobek parkovacích míst na počet bytů,“ popsal developer.
Body petice považuje Jaroslav Třešňák spíše za konkurenční boj. Výstavba v lokalitě vedle Řetenického lesoparku je podle něj zatím pouze ve fázi přípravy.
„Nedávno jsme postavili bytové domy na Nové Vsi. Máme prodanou přes půlku bytů a další se prodávají průběžně, takže zatím není důvod začínat s další výstavbou bytových domů,“ vysvětlil developer s tím, že nyní se v Teplicích chce soustředit na výstavbu hotelu Hilton, jež by měla začít ještě letos.
O petici radnice ví
Protest proti výstavbě domů sice oficiální cestou nedoputoval k majiteli pozemků, ale dostal se na radnici. „Dopis s vyjádřením nesouhlasu občanů jsme obdrželi, ale zmiňovaný záměr nebyl městu oficiálně představen a podle informací ověřených na stavebním odboru nebyla podána ani žádost o povolení stavby,“ řekl primátor Jiří Štábl (ANO).
Ten se spojil i s Třešňákem a prý se dozvěděl, že zatím se stavba nechystá. „Město konkrétnější stanovisko zaujme až ve chvíli, kdy bude mít k dispozici oficiální podklady a jasně předložený záměr,“ dodal Štábl