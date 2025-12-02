„V pondělí bylo vedle zříceniny hradu Škvárovník v Teplicích v porostu lesa nalezeno tělo ve značném stupni rozkladu. Na těle byly i nějaké zbytky ošacení,“ řekla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Tělo neznámé totožnosti objevil člověk, který šel okolo a oznámil to policii.
„Po dohodě policie s koronerem byla zařízena soudní pitva, protože lékař na místě nestanovil příčinu úmrtí,“ dodala Gazdošová s tím, že více informací nelze nyní sdělit.
Místo nálezu mrtvoly v Teplicích
