Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora, vznikne i cesta okolo vody

Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. K oblíbené rekreační ploše vede pouze velmi rušná silnice. V roce 2028 by mohli cyklisté začít využívat trasu podél ní. V budoucnu vznikne také stezka kolem celé vodní plochy, která propojí obce Košťany, Jeníkov a Hrob. Sdělili to dnes starostové na schůzce s občany v Košťanech.
Barbora podobně jako další jezera na severu Čech vznikla zatopením zbytkové jámy po těžbě hnědého uhlí, a to už v 70. letech minulého století. Sjíždí se sem lidé z širokého okolí, v samotném lázeňském městě venkovní koupaliště chybí od 90. let. O cyklostezce se mluví zhruba od roku 2004. "Všem se líbila myšlenka postavit samostatnou stezku oddělenou od silnice, hledali se různé možnosti, ale nakonec se to ukázalo jako nereálné. Vznikla tak projektová dokumentace na cyklostezku podél současné silnice ze čtvrti Řetenice přes Újezdeček a Košťany až na Barboru. V jednom směru pojedou cyklisté tam a v druhém zpět," uvedl náměstek teplického primátora Tomáš Hadviga (ANO).
Teplice požádaly o dotaci na projekt. "S žádostí jsme byli úspěšní, dotace pokryje 85 procent nákladů, které podle projektu vycházejí na více než 30 milionů korun," řekl Hadviga. Uskuteční se soutěž na dodavatele, v příštím roce se bude stavět, v roce 2028 by se mohla cyklostezka k nádrži o rozloze 55 hektarů, která je hluboká až 60 metrů a vyniká čistotou vody téměř po celé léto, otevřít. Sloužit by mohla mimo jiné i pro dopravu pracujících do sklárny v Řetenicích.
V roce 2023 založily obce Košťany, Hrob a Jeníkov svazek obcí Barbora - Otakar. Hlavním cílem starostů bylo nastartovat postupný rozvoj rekreační oblasti kolem jezera Barbora. Projekt zahrnuje výstavbu cyklostezky okolo vody, trailové tratě, naučnou stezku s turistickými přístřešky. Vzniknout by mohly nové pláže, koupací a rybářská mola s vybavením, nové parkovací plochy. Propojit by se mohly obce Hrob a Košťany stezkou pro pěší a cyklisty, která by zpřístupnila vodní plochy Barbora a menší nádrž Otakar návštěvníkům z Hrobu.
Cesta z Hrobu na Barboru nyní přímá není. "Má to pro nás obrovský potenciál. Lidé by si tam mohli zaběhat, při cestě by se vyhnuli rušné silnici. Navíc se zvažuje cyklostezka u Kozí dráhy z Děčína, je to nadregionální projekt. Pomoc s ním nám nabídlo město Teplice i Ústecký kraj," uvedl starosta Hrobu Jiří Fürst (nez.). "Je to nádherný kus přírody, proto jsem ráda, že jsme vstoupili do projektu, jednou to bude krásná plocha pro odpočinek, pro maminky s dětmi i pro turisty," uvedla starostka Jeníkova Stanislava Kubajková (nez.).