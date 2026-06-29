Teplice požádají o dotaci na opravu měnírny, kde bude centrum sociálních služeb

Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci objektu bývalé měnírny, kde chtějí vybudovat centrum sociálních služeb. Součástí žádosti je bezúročná půjčka na revitalizaci nevyužívané budovy. V Riegrově ulici ve čtvrti Trnovany vznikne zázemí pro sociální poradenství a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi. Pro schválení podání žádosti dnes hlasovalo 15 zastupitelů z 23.
V objektu léta nevyužívané měnírny město původně chtělo vybudovat nízkoprahové centrum pro bezdomovce. Proti tomu se postavili místní, vznikla petice a radnice na projekt nedostala dotaci. Noclehárna pro lidi bez přístřeší nakonec vznikne v Jateční ulici.
Pro měnírnu našla radnice nový plán, a to vytvoření centra sociálních služeb, kde bude poradenství a centrum pro rodiny s dětmi, kde budou odborníci poskytovat podporu duševního zdraví dětí a mládeže. Dotaci chce město získat z programu spravedlivá transformace. Půjčka by měla být bezúročná. Bývalý primátor Hynek Hanza (ODS), který je nyní v opozici, se dotazoval na to, zda takové centrum město potřebuje. Primátor Jiří Štábl (ANO) odpověděl, že ano a navíc tím opraví budovu, která je v majetku města.