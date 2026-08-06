Teplice řeší bezdomovectví s ministry, lidi bez domova město zapojuje do úklidu

Praktické zkušenosti s řešením bezdomovectví uplatní Teplice v pracovní skupině ministerstva práce a sociálních věcí, která připraví systémová opatření. Město zapojuje lidi bez domova do práce a úklidu veřejného prostoru, provozuje nízkoprahové ošetřovny a připravuje pro tyto lidi noclehárnu. O zapojení do pracovní skupiny dnes město informovalo na webu.
Teplický primátor Jiří Štábl (ANO) jednal s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Davidem Pospíšilem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) o prevenci bezdomovectví, dostupnosti psychologické a psychiatrické péče, práci s lidmi v krizi a o tom, jak převést existující strategie do praxe. "Bez pomoci státu nemá žádné město šanci tyto problémy dlouhodobě zvládnout," uvedl Štábl.
Důležitá je podle primátora prevence, která propojí bydlení, sociální práci, zdravotní péči, psychiatrickou a adiktologickou pomoc, zaměstnávání lidí v těžké životní situaci i stabilní financování služeb. Pokud některá část systému chybí, důsledky se vracejí do ulic měst, uvedl. Důležité jsou podle něj mezioborové, terénní a návazné služby, které dokážou pracovat i s lidmi v největší krizi.
Teplice vyhlásily pobídky na zvýšení dostupnosti psychologické a psychiatrické péče, samotné pobídky ale podle města nestačí. Zástupci Teplic proto na jednání získali informace o možnostech finanční a metodické podpory pro přípravu centra duševního zdraví, které by mohlo lépe propojit zdravotní, sociální a školské služby.
Lázeňské město uplatňuje takzvaný akční plán řešení bezdomovectví. Za půl roku se podařilo dostat první lidi do programu nízkoprahového zaměstnávání prostřednictvím integračních míst, která podporuje úřad práce. Jedná se o práci na klasickou smlouvu na částečný úvazek. Lidé se zároveň zapojují do úklidu. Ve městě fungují dvě nízkoprahové ošetřovny pro lidi bez domova, které vznikly ve spolupráci města, Českého červeného kříže a organizací Květina a White Light.
V Teplicích je jediná protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Ústeckém kraji. O jejím zřízení rozhodl před lety kraj. Pokud na záchytce skončí člověk, který není z Teplic a má vazby jinde, ve spolupráci s úřadem práce se řeší možnost návratu domů, třeba zakoupením lístku na vlak. Loni záchytkou prošlo 1517 lidí, z toho bylo 299 bezdomovců, řekl už dříve ČTK Ivo Chrástecký z Krajské zdravotní, která záchytnou stanici v teplické nemocnici provozuje.