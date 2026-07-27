Dosud platil zákaz konzumace alkoholu ve třech větších problémových oblastech – v centru města včetně lázeňských parků, v nákupní zóně v Masarykově ulici v Trnovanech včetně okolí Červeného kostela a také v areálu Perla v Řetenicích. „Zákaz se vztahuje také na vybraná citlivá místa, například dětská hřiště, autobusové zastávky, okolí škol, nemocnic, kostelů, hřbitovů nebo nákupních center. Nově se k těmto místům přidávají další lokality, kde se problémy v posledních měsících opakovaně objevovaly,“ uvedla mluvčí města Adina Sedláková.
Teplická městská policie se s přestupky souvisejícími s alkoholem setkává pravidelně. Jen za rok 2025 jich strážníci řešili 371. „Ve 243 případech došlo k odebrání alkoholu a oznámení věci na místní magistrát,“ dodala Sedláková.