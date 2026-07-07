Teplice rozšiřují zákaz pití alkoholu na veřejnosti s cílem přispět k pořádku

Teplice rozšiřují platnost vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech. Nově se vztahuje také na oblast před hlavním nádražím včetně parku Milady Horákové a na část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Cílem je přispět k dodržování pořádku. Informovala o tom radnice na webu. Město vyhlášku rozšiřuje na základě zkušeností strážníků a opakovaných podnětů obyvatel v konkrétních lokalitách.
Rozšíření vyhlášky schválilo na konci června zastupitelstvo. Platit začne po uplynutí všech zákonných lhůt 17. července. Dosud platil zákaz konzumace alkoholu ve třech větších problémových oblastech, a to v centru města včetně lázeňských parků, v nákupní zóně v Masarykově ulici v Trnovanech včetně okolí Červeného kostela a v areálu Perla v Řetenicích. Zákaz se vztahuje také na vybraná místa, například dětská hřiště, autobusové zastávky, okolí škol, nemocnic, kostelů, hřbitovů nebo nákupních center. Nově se k těmto místům přidávají další lokality, kde se problémy v posledních měsících opakovaně objevovaly.
Na základě zkušeností strážníků přidali zastupitelé na seznam hlavní nádraží a jeho okolí, kde především v letních měsících městská policie řeší rušení nočního klidu. V Řetenicích se oblast rozšířila o část mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí, kde se problémy s dodržováním pořádku podle města zintenzivnily. Pokud osoba na vymezeném veřejném prostranství požívá alkohol v rozporu s vyhláškou, mohou strážníci alkohol odebrat. "Jsme si vědomi, že samotná vyhláška problémy nedokáže zcela vyřešit. Dává ale strážníkům důležitý nástroj pro postihování obtěžujícího jednání. Cílem není omezovat běžný život ve městě, ale pomoci tam, kde pití alkoholu na veřejnosti dlouhodobě souvisí s nepořádkem, konflikty nebo rušením okolí," uvedl náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice).
Protialkoholní vyhláška se nevztahuje na restaurační zahrádky, povolené kulturní nebo společenské akce. Smyslem vyhlášky podle radnice není zakazovat alkohol všude, ale dát městské policii účinný nástroj tam, kde se dlouhodobě opakují potíže spojené s pitím alkoholu ve veřejném prostoru, rušením nočního klidu, obtěžováním okolí nebo narušováním veřejného pořádku.
Za rok 2025 řešili strážníci v Teplicích 371 přestupků v souvislosti s alkoholem. Ve 243 případech odebrali alkohol a oznámili věc magistrátu.