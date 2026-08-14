Muž se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích, soud stížnost zamítl

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:52aktualizováno  11:52
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Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025) | foto: Facebook Jiřího Štábla

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)
Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)
Současný pohled na pomník vojákům Rudé armády v Teplicích. (18. srpna 2025)
V Teplicích někdo zničil pomník vojákům Rudé armády. Z podstavce strhl sochu a...
15 fotografií
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo trvalé vyřazení pomníku z nemovitého majetku města. Rozhodovalo jako vlastník, správní soudy to nemohou přezkoumávat, plyne z rozsudku NSS, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Muž se obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem. Podal jednak žalobu proti usnesení zastupitelstva, jednak žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu. Kromě zastupitelstva byl na žalované straně také teplický primátor Jiří Štábl (ANO).

Krajský soud obě žaloby odmítl. Zdůraznil, že z hlediska města šlo o správu vlastního majetku, nikoliv o vrchnostenský postup správního orgánu. Správní soudy proto neměly kompetenci rozhodovat, což nyní potvrdil i Nejvyšší správní soud (NSS).

Zničeného rudoarmějce obnovit nechci, říká primátor. Plánuje jiný pomník

„Neopravení a vyřazení pomníku coby dlouhodobého hmotného nemovitého majetku obce a rozhodnutí o tom ze strany obce jako vlastníka nepředstavují vrchnostenský postup, vůči němuž by mohla být poskytována ochrana před správními soudy,“ stojí v rozsudku.

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)
Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)
Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)
Současný pohled na pomník vojákům Rudé armády v Teplicích. (18. srpna 2025)
15 fotografií

Muž namítal, že má na přístup k pomníku veřejné subjektivní právo vyplývající mimo jiné z česko-ruské smlouvy, která zavazuje obě strany pečovat o vojenské hroby a pomníky.

NSS ale odkázal na svou dřívější judikaturu a na závěr Ústavního soudu, podle něhož z takových předpisů konkrétní veřejné subjektivní právo na přístup k určitému památníku přímo neplyne.

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

V aktuálním stručném rozsudku se soud nezabýval tím, zda město mělo povinnost pomník opravit. Neřešil ani to, zda šlo o válečný hrob či pietní místo, ani zda město porušilo mezinárodní smlouvu.

Pomník rudoarmějce stál v teplických Havlíčkových sadech od roku 1955. Neznámí pachatelé dílo sochaře Antonína Kalvody loni v květnu strhli z podstavce, a sochu tím zničili.

9. května 2025

KRIMI

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