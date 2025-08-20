Teplice upravily otevírací dobu na víceúčelovém hřišti

Autor: bc
  7:59
Za opatřením stojí nevhodné chování některých návštěvníků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Víceúčelové hřiště v teplické ulici 5. května má nově upravenou otevírací dobu. V letním období, tedy od začátku dubna do konce října, bude přístupné jen do 19 hodin. Důvodem je opakované nevhodné chování některých návštěvníků.

„Zatěžují okolí nadměrným hlukem nad rámec sportovních aktivit a často bez dovolení vnikají na pozemky sousedů, aby získali zpět zakopnuté míče. Toto první opatření má za cíl přispět ke zklidnění dané lokality,“ uvedl náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice).

V zimním období zůstává otevírací doba hřiště beze změny, tedy od 8 do 17 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Teplice upravily otevírací dobu na víceúčelovém hřišti

Za opatřením stojí nevhodné chování některých návštěvníků.

20. srpna 2025  7:59

Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, zásah potrvá několik dní

V Bukovicích na Náchodsku hořela skladovací hala s velkým množstvím hořlavého materiálu. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Krátce před druhou hodinou ráno požár...

20. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Nejlepší světoví jezdci i domácí Prague Lions se zabojují v listopadu v O2 areně

Praha se v listopadu stane opět dějištěm finále prestižního parkurového seriálu Longines Global Champions Tour. Od 20. do 23. listopadu hostí O2 arena už šestý ročník Prague Playoffs, na který se...

20. srpna 2025,  aktualizováno  8:10

Příběhy o vodě: výstava v Roudnici

Umělci, kteří se snažili zachytit různé proměny v paměti člověka i krajiny, ke svému náhledu využili jak vizuální, tak i zvuková sdělení.

20. srpna 2025  6:59

Školy v okolí Brna hlásí plno, obce ladí stavbu nových společně

Patří mezi lokality s největším přírůstkem obyvatel na jižní Moravě. Ve Slavkově u Brna a okolních obcích žije dnes oproti roku 2006 o téměř dvě tisícovky lidí víc a podle demografické studie má...

20. srpna 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili....

20. srpna 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Makroekonomická prognóza České bankovní asociace

20. srpna 2025

Fitness centra pro ženy v Praze: Jak fungují, kde je najdete a proč jsou jiná

Pro mnoho žen je cvičení víc než jen cesta ke kondici. V posilovně hledají prostor, kde si vyčistí hlavu, načerpají energii a nemusí se cítit pod tlakem okolí. I proto v posledních letech rostou v...

20. srpna 2025  5:13

Bouzovem zaduní hity Kabátů či Wanastowek. Na Hrady CZ dorazí i Marpo

Předposlední zastávkou jubilejního 20. ročníku hudebního festivalu Hrady CZ bude tento pátek a sobotu 22. a 23. srpna hrad Bouzov na Olomoucku. Festival přijíždí na legendární pohádkový hrad s...

20. srpna 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Hasiči zasahují u požáru skladu na Náchodsku, ve kterém je hořlavý materiál

V obci Bukovice na Náchodsku zasahují hasiči u požáru skladovacího objektu, ve kterém se podle nich nachází velké množství hořlavého materiálu. Necelou...

20. srpna 2025  2:21,  aktualizováno  2:21

Hasiči zasahují u požáru skladu na Náchodsku, ve kterém je hořlavý materiál

V obci Bukovice na Náchodsku zasahují hasiči u požáru skladovacího objektu, ve kterém se podle nich nachází velké množství hořlavého materiálu. Uvedl to v noci...

20. srpna 2025  1:37,  aktualizováno  1:37

Praze hrozí ostuda. Sen o sídle kosmické agentury EU na Palmovce se rozplývá

Znepokojené ministerstvo financí už se poohlíží po jiných místech, kam by se místo Nové Palmovky mohla přesunout kosmická agentura EUSPA. Zaměstnanci evropské kosmické agentury EUSPA už si touto...

20. srpna 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.