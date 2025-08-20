Víceúčelové hřiště v teplické ulici 5. května má nově upravenou otevírací dobu. V letním období, tedy od začátku dubna do konce října, bude přístupné jen do 19 hodin. Důvodem je opakované nevhodné chování některých návštěvníků.
„Zatěžují okolí nadměrným hlukem nad rámec sportovních aktivit a často bez dovolení vnikají na pozemky sousedů, aby získali zpět zakopnuté míče. Toto první opatření má za cíl přispět ke zklidnění dané lokality,“ uvedl náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice).
V zimním období zůstává otevírací doba hřiště beze změny, tedy od 8 do 17 hodin.