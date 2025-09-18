Teplice zřídily u základní školy stání pro rodiče, kteří vozí děti

Slouží především rodičům, kteří ráno přivážejí své děti do základní školy.
Parkoviště umožňuje krátkodobé zastavení, výstup dětí a pokračování v jízdě, čímž se zlepší plynulost a bezpečnost dopravy v okolí školy.
„Platnost dopravního značení je od 7 do 18 hodin ve dnech školního vyučování, mimo tuto dobu je možné na vyhrazených místech běžně parkovat, čímž se zvýší kapacita stání ve večerních hodinách, o víkendech, během prázdnin a státních svátků,“ uvedla mluvčí teplického magistrátu Adina Sedláková.
Zřízení tohoto typu parkoviště doporučila Fakulta dopravní ČVUT v Praze.
Město plánuje, že podobná parkoviště vybuduje také u dalších základních škol, kde to podmínky dovolí.