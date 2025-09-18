Teplice zřídily u základní školy stání pro rodiče, kteří vozí děti

Autor: vlm
  6:59
U teplické základní školy Bílá cesta ve Verdunské ulici vznikla nová parkovací místa typu K+R (Kiss and Ride).

U teplické základní školy Bílá cesta ve Verdunské ulici vznikla nová parkovací místa typu K+R (Kiss and Ride). | foto: archiv města Teplice

Slouží především rodičům, kteří ráno přivážejí své děti do základní školy.

Parkoviště umožňuje krátkodobé zastavení, výstup dětí a pokračování v jízdě, čímž se zlepší plynulost a bezpečnost dopravy v okolí školy.

„Platnost dopravního značení je od 7 do 18 hodin ve dnech školního vyučování, mimo tuto dobu je možné na vyhrazených místech běžně parkovat, čímž se zvýší kapacita stání ve večerních hodinách, o víkendech, během prázdnin a státních svátků,“ uvedla mluvčí teplického magistrátu Adina Sedláková.

Zřízení tohoto typu parkoviště doporučila Fakulta dopravní ČVUT v Praze.

Město plánuje, že podobná parkoviště vybuduje také u dalších základních škol, kde to podmínky dovolí.





18. září 2025





