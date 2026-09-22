Teplická botanická zahrada po čtyřech letech znovu vystavuje sklípkany

Botanická zahrada Teplice po čtyřech letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku v roce 2022 jich bylo zhruba 40. Výstava tehdy patřila k akcím, které přilákaly rekordní počty návštěvníků. ČTK to řekl ředitel Botanické zahrady Teplice Jan Ptáček. Letošní výstava potrvá do 11. října.
Při první výstavě botanická zahrada zjišťovala, jak budou lidé na sklípkany reagovat, řekl Ptáček. Zahrada podle něj mezitím připravila jiné výstavy a po čtyřech letech se rozhodla ke sklípkanům vrátit. Každoroční opakování by podle něj mohlo způsobit, že by výstava návštěvníkům zevšedněla.
Letošní výstava se podle Ptáčka oproti prvnímu ročníku rozšířila nejen o zhruba 20 druhů, ale také o podrobnější informační systém. Zahrada připravila komentované prohlídky pro veřejnost a vzdělávací programy pro školy. "Myslím si, že jsme trošku posílili tu edukaci v tom, že neukazujeme návštěvníkům jenom rostliny, ale i zajímavé živočichy, kteří nejsou kdekoliv jinde, třeba v zoologických zahradách, v takovém množství k vidění," uvedl.
Sklípkani na výstavě pocházejí z různých částí světa, především z Ameriky, Asie a Afriky. Podle chovatelky Petry Svobodové z Arachnoparku World se dělí podle způsobu života na stromové, pozemní a norové. Stromové druhy žijí v korunách stromů a vytvářejí si úkryty z pavučin, pozemní se ukrývají například pod kůrou nebo v kořenových systémech a norové si mohou vyhloubit nory hluboké až dva metry. "Nebo obývají také díry po hlodavcích, protože se jim zrovna nechce hrabat, tak si najdou volnou díru po nějaké myši, tam si zalezou a dělají si z toho své hnízdo," dodala k norovým jedincům Svobodová.
Jedním z největších sklípkanů na výstavě je Pamphobeteus antinous, který může mít v dospělosti rozpětí nohou téměř jako jídelní talíř. Vystavený sklípkan největší (Theraphosa blondi) je zatím mladý, podle Svobodové má přibližně poloviční velikost oproti dospělému jedinci. V dospělosti může jeho rozpětí nohou dosáhnout až 35 centimetrů.
Podle Svobodové se sklípkani člověku většinou snaží vyhnout. Při ohrožení mohou zaujmout výhrůžný postoj nebo se pokusit utéct, některé druhy se brání také žahavými chloupky. "Ten sklípkan se vás bojí víc než vy jeho," řekla. Svobodová se chovu věnuje 22 let a uvedla, že za tu dobu ji sklípkan ani jednou nekousl.
Výstava upozorňuje také na rozmanitost a úbytek některých druhů v přírodě. Podle Svobodové se některé druhy, které byly dříve v chovech běžné, dnes shánějí obtížněji. Doma má chovatelka zhruba 80 druhů a celkově několik tisíc jedinců, především mláďat.
Výstava je přístupná od 22. září do 11. října. Komentované prohlídky pro veřejnost se uskuteční o víkendech vždy v 10:00, 11:00 a 13:00. Začínají ve vstupní hale skleníku Tropicana, jsou bez objednání a jsou součástí vstupného do botanické zahrady. Kapacita jedné prohlídky je 20 lidí. Pro školy jsou připraveny samostatné komentované prohlídky zaměřené na biologii a chování sklípkanů.