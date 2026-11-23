„Výstava je výsledkem dlouhodobých příprav a ambicí nabídnout návštěvníkům něco víc než jen přehlídku krásně kvetoucích rostlin. Botanická zahrada chce představit orchideje v jejich rozmanitosti a přiblížit jejich pozoruhodný svět. Chybět nebudou majestátní Vandy, ani oblíbené orchideje rodu Phalaenopsis. Vedle známých druhů se představí také méně obvyklé rostliny, například takzvané opičí nebo šperkové orchideje,“ říká ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
O velkou výstavu orchidejí si prý návštěvníci říkali podle Ptáčka už dlouho. „Rozhodli jsme se proto připravit ji tak, aby nebyla jen přehlídkou krásných květů, ale nabídla také zajímavé příběhy, botanické souvislosti a nové zážitky. Rádi bychom v Teplicích založili tradici květinových výstav, které budou mít vlastní charakter a přilákají návštěvníky nejen z našeho regionu,“ dodává Ptáček.