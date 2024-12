Teplická botanická zahrada zve na kvetoucí aloe i výstavy

Na rostliny, které rozkvétají až v zimě, či tematické výstavy láká botanická zahrada v Teplicích.

Příchozí tu mohou obdivovat například jasmín nahokvětý – první květy se objevují již v prosinci a do plné krásy rostlina vykvete v lednu a v únoru. Ve zdejším skleníku pak na návštěvníky čekají aloe, madagaskarské i jihoafrické.

„Po Novém roce rozkvétá kaliandra svými bílými pudřenkami složenými z bílých tyčinek. No a přes letošní zimu nám tam dělají radost dvě kvetoucí agáve černozelené,“ říká ředitel zahrady Petr Šíla a dodává: „V tropickém skleníku jsou vánoční ozdobou sněhobíle kvetoucí eucharisy a naši zahradníci se starají o čerstvou ukázku vzácných i běžných orchidejí z našeho zázemí. V subtropickém skleníku brzy rozkvetou všemožné jihoafrické a chilské rostliny a milovníkům orchidejí udělá radost krása starobylých kultivarů rodu Cymbidium.“

Ve foyer pak na návštěvníky čeká výstava děl žáků zdejší umělecké školy, kteří vyobrazili život ptactva v období mrazů. Od ledna zde pak bude nová výstava „Zob z našich dob aneb Ptáci naší zahrady“. Na velkoformátových fotografiích si zájemci budou moci prohlédnout ptáky, s nimiž se lze setkat v zahradě, i celý ptačí rok.

Návštěvu botanické zahrady mohou lidé zakončit v cukrárně U Botanika, kde na ně čeká káva, dorty a další drobné občerstvení.

Teplická botanická zahrada je v zimě otevřena od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé vyjde na 100 korun, pro žáky a studenty na 75 korun a pro děti od tří do 15 let na 50 korun.