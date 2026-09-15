Teplická konzervatoř, která slaví 55 let, má opravenou budovu s lepší akustikou

Teplická konzervatoř, která letos slaví výročí 55 let od založení, má opravenou budovu. Po rok a půl trvajících pracích se ve starém objektu zlepšila zvuková pohoda, důležitá pro hudebníky, a zvýšil se komfort pro učitele i žáky. Nová je střecha, fasáda, všechny vnitřní instalace, ústřední vytápění. Náklady na rekonstrukci činily bezmála 60 milionů korun, řekla dnes novinářům ředitelka Kateřina Boudníková.
"Dřív jsme tady byli už zvukově otupělí, slyšeli jsme nástroje z různých stran, což na konzervatoři není ideální," uvedla Boudníková. Dělníci museli sundat vrstvy obložení, které na stěnách chodeb v budově z roku 1973 postupně přibývalo. "Pod stěnami byly vrstvy prachu, podlahy byly nepevné. Teď tu máme luxusní budovu, kterou nám jiné školy závidí," řekla ředitelka.
Rekonstrukci zaplatil Ústecký kraj, který je zřizovatelem. Plánovala se zhruba deset let, pracovalo se za provozu. Oprava byla nutná. "Hasiči nám asi před deseti lety řekli, že buď stavbu opravíme, nebo nám ji zavřou," podotkla Boudníková. Práce na fasádě a střeše trvaly půl roku. Ve chvíli, kdy se řemeslníci přesunuli dovnitř, studenti se museli vměstnat do vedlejší památkově chráněné budovy konzervatoře zvané Diplomat, kterou kraj za 142 milionů korun opravil v roce 2024. Konzervatoři pomohla i místní základní umělecká škola.
Kvalitní zázemí tak nyní má zhruba 220 studentů v ubytovně v nejvyšším patře Diplomatu i učebnách v obou budovách. Škola má také reprezentační prostory s koncertním sálem. Zájem žáků o studium je podle Boudníkové stabilní. "Neklesáme, což je dobře. Pěkné prostředí, kterým se teď můžeme pochlubit, žáky kultivuje a může i ke studiu u nás přilákat," dodala ředitelka.