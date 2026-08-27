Teplická nemocnice chce společně s městem vybudovat parkovací dům

Krajská zdravotní (KZ), pod kterou patří nemocnice v Teplicích, chce společně s městem vybudovat parkovací dům. Má vzniknout na místě veřejného parkoviště, které se nachází na začátku areálu teplické nemocnice. Prostor má přibližně 2000 metrů čtverečních. V parkovacím domě se počítá s vybudováním alespoň 250 míst ke stání. ČTK o tom dnes informovala mluvčí KZ Miloslava Kučerová.
Stavba by měla podle Kučerové sloužit pacientům, návštěvníkům nemocnice, ale také lidem, kteří poblíž nemocnice bydlí. Podle ředitele KZ Tomáše Hrubého bude realizace projektu stát stovky milionů korun. „Náklady budoucí investiční akce se začnou odvíjet od studie proveditelnosti, kterou Krajská zdravotní nyní bude zadávat. Odhady jsou, v takových případech obecně, 400.000 až jeden milion korun za parkovací místo," řekl Hrubý.
Problémy s parkováním u nemocnic jsou i v ostatních městech v Ústeckém kraji. KZ řeší stavbu parkovacího domu například také u nemocnice v Ústí nad Labem. Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Teplic je to také Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.