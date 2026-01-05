„Oddělení intenzivní medicíny doposud disponovalo třemi ultrazvukovými přístroji, zajišťujícími komplexní péči o pacienty v rámci lůžkové části oddělení. Přístroje se využívají například při ultrazvukové navigaci zavádění invazivních cévních vstupů, bedside (u lůžka, pozn. red.) diagnostice příčin šokových stavů, krvácení do tělesných dutin či srdečního selhávání. V oblasti anesteziologické péče ultrazvukové přístroje slouží dominantně k vyhledávání periferních nervových struktur při provádění periferních nervových blokád,“ nastínila mluvčí Teplic Adina Sedláková.
Primátor Jiří Štábl (ANO) pak doplnil, že nové vybavení umožní lékařům poskytovat pacientům ještě rychlejší a přesnější diagnostiku přímo u lůžka, což se promítne do vyšší kvality péče a bezpečnosti.
Cena přístrojů činí 2,213 milionu korun včetně DPH, přičemž Teplice podpořily jejich nákup částkou 1,6 milionu korun. Zbytek sumy doplatila společnost Krajská zdravotní, pod kterou teplický špitál spadá.