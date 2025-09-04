Teplická radnice nechá v Proseticích vybudovat cyklostezku

Opraveny budou části vybraných chodníků, vybuduje se nová zastávka a také cyklostezka, jež bude souběžná souběžná s ulicí Pražská, a to v úseku od ulice Bystřanská až po křižovatku s ulicí U Hadích lázní.
Součástí plánovaného projektu bude také výsadba zeleně. Práce na navážou na nedávno dokončenou rekonstrukci krytu potoka Bystřice v Proseticích, kterou které provedl státní podnik Povodí Ohře.
„Kvůli plánované investici neproběhne úplná obnova spojovacích schodů a průchodů mezi parkovacími boxy v Pražské ulici a přilehlými bytovými domy. Oblast je stále staveništěm a vybudování schodů, které by se na jaře bouraly, by znamenalo zbytečné plýtvání veřejnými prostředky. V daném prostoru se budeme snažit vybudovat pouze provizorní průchody, které poslouží do doby výstavby nové cyklostezky,“ uvedla mluvčí teplické radnice Adina Sedláková.