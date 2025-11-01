„Nově byl také vybudován chodník v místech, kde dříve chyběl, čímž byl zajištěn souvislý a bezpečný pohyb chodců po celé délce ulice. Zcela nový chodník vznikl i podél dětského hřiště,“ uvedla teplická mluvčí Adina Sedláková.
Doplnila, že chodníky po pravé straně od ulice Hudcovská byly navrženy tak, aby částečně sloužily i k parkování vozidel. Místní tak mají k dispozici více parkovacích míst.
„V rámci úprav byla v ulici zavedena zóna s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h a předností zprava, a to zejména kvůli bezpečnosti všech účastníků provozu. Také byly vybudovány tři dlážděné zpomalovací prahy. První z nich, u křižovatky s ulicí Hudcovská, slouží jako plnohodnotný nasvětlený přechod pro chodce,“ dodala Sedláková.
Celkové náklady na projekt činily 11,6 milionu korun.