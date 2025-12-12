Teplické Aquacentrum a knihovna mají nové webové stránky

U Aquacentra šlo o dlouhodobější proces modernizace vizuální komunikace.
Nová je tak vizuální identita i online prezentace.
Nový web nabízí přehledný obsah, moderní grafiku a pohodlnou orientaci pro všechny návštěvníky a přináší rychlejší přístup ke službám, aktuálním informacím a kompletnímu přehledu atrakcí.
„Co se týče knihovny, má nový web intuitivní strukturu, díky níž se uživatelé snadno dostanou k online katalogu, informacím o jednotlivých odděleních, aktuálnímu programu akcí i přehledu poskytovaných služeb,“ uvedla mluvčí teplické radnice Adina Sedláková.