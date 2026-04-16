Teplické muzeum představuje díla z nejstarší sklářské školy, slaví 170 let

Teplické muzeum vystavuje díla studentů nejstarší sklářské školy na světě, která letos slaví 170. výročí založení. Práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy Kamenický Šenov doplňují vázy a další skleněné předměty z muzea. Návštěvníkům zástupci školy ukazují, jak se propojuje historie s novými technologiemi a jak se prolínají tradiční techniky s moderními. Dnes zahájená výstava potrvá do konce května.
Umělecká díla muzeum prezentuje ve výstavní síni Šárka, ze které světla lamp při setmění budou svítit do ulice. Právě moderní svítidla reprezentují nové trendy na průmyslové škole, kde lze studovat obor i design světelných objektů. Žáci se učí v tomto případě pracovat nejen se sklem, ale i papírem, kovem, dřevem a dalšími materiály a dobře znát musí i technologické principy, fungování elektřiny a další věci.
Lidé uvidí vázy, skleněné nádoby, talíře, umělecká díla a obrazy. Většinou jsou to maturitní práce absolventů z uplynulých deseti let. "Chceme mimo jiné seznámit širokou veřejnost s tím, jaké možnosti naše škola nabízí," řekl ČTK ředitel Jakub Jelínek. Uplatnění na trhu mají žáci podle něj široké. "Řada pokračuje ve studiu na vysoké škole," uvedl. Kamenickou školu vystudovala i kurátorka výstavy z muzea Jitka Bažantová. "Člověk získá kreativní vzdělání, které lze překlopit do různých oborů. Někdo zůstane u umění, jiný se vydá na dráhu učitele, muzejníka, experta v kreativním oboru v soukromé firmě," uvedla.
Díla studentů doplňuje vitrína předmětů ze sbírek muzea. Jsou to vázy či dózy, které pocházejí právě z produkce absolventů umělecké školy, ale z 20. až 30. let minulého století. Lidé se také dočtou něco o historii školy, která se v uplynulých letech výrazně modernizovala. Rekonstrukce dílen, ateliérů, internátu i dalších prostor postupně proměnily zázemí školy a vytvořily moderní prostředí pro výuku i tvorbu. "Investovaly se desítky milionů korun a je to vidět. Zájemci o studium jsou často překvapeni, co všechno máme," podotkl ředitel.
V posledních letech se výuka výrazně rozvíjí směrem k novým technologiím a mezioborové spolupráci. Studenti pracují vedle tradičních technik, což je rytí, broušení, vitráže či tavení skla, také s digitálním návrhem, 3D modelováním, laserovým gravírováním nebo technologiemi používanými při návrhu světelných objektů a současného designu. Studenti se pravidelně zapojují do workshopů, sympozií, výstav a mezinárodních projektů, kde mohou své dovednosti konfrontovat s aktuálními trendy v designu a umění.