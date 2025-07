Teplické muzeum zaplnily stovky modelů z barevných kostiček lega

Exponáty na výstavu nazvanou Svět kostiček Lego zapůjčil Petr Šimr, který se pyšní největší sbírkou modelů a souborů slavné stavebnice v České republice i na Slovensku. K vidění jsou modely ucelených edic továrních setů z období od 80. let 20. století do let po novinky 21. století a modely vlastní výroby z dílny Petra Šimra.

„Nechybí ani tematika Baby Primo pro nejmenší stavitele, holčičí tématika Belville a Friends Heartlake, středověké hrady či společenské deskové hry. Expozici doplní sběratelské skvosty pro lego nadšence, třeba model pozlaceného Porsche, vlakové soupravy a speciální kolejová vozidla z tvorby autora výstavy, dále skulptury zvířat či svět robotů Bionicle,“ vypočítává Nikola Fialová Seifrtová z teplického muzea.

Malí návštěvníci muzea se navíc mohou těšit na dětský koutek, kde si budou moci sami zkusit něco poskládat.

Výstava bude k vidění do 7. září.