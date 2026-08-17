Celníci našli na Teplicku deset kilogramů drog, výrobci ředili heroin kofeinem

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:02aktualizováno  12:24
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Celníci našli na Teplicku téměř deset kilogramů drog – heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže.

KRIMI

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Oba muži skončili ve vazbě, pokud se jim u soudu prokáže vina, hrozí jim pět až 12 let vězení.

Celníci a policisté také při zásahu zajistili výnos z trestné činnosti, který činil bezmála milion korun. Při prohlídkách u podezřelých zajistili rovněž 27 tisíc eur (v přepočtu zhruba 654 tisíc korun) a 320 dolarů (v přepočtu zhruba 6700 korun).

Oba zadržení podle celníků drogy dováželi ze zahraničí a pak prodávali. Jde o cizince, dodal celní úřad. Aby zvýšili prodejní množství a zisk, heroin ředili paracetamolem a kofeinem, uvedli celníci.

Deset kilo drog a milion v hotovosti. Ústečtí celníci zadrželi dva dealery

„Vzhledem k velkému množství drogy jim za trestný čin neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy hrozí trest odnětí svobody na pět až 12 let,“ uvedla policie.

Celníci nesdělili, kolik peněz by muži získali za uvedené množství drog na černém trhu. „Při prodeji závisí na velkém množství faktorů, proto cenu neuvádíme,“ odpověděla Martina Kaňková z Celní správy ČR. Celníci případ prověřovali dlouhodobě.

Hlavního podezřelého zadrželi příslušníci celní správy, druhého muže zásahová policejní jednotka, dodala policie.

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