Lidé žijící v místech, kde se chystá rekonstrukce, mohou přímo s projektantem probrat své připomínky a podněty. „Pokud budou navrhované úpravy v souladu s technickými normami, bezpečnostními požadavky, dopravními předpisy a dalšími podmínkami, bude snahou projektanta je zapracovat do připravované dokumentace,“ uvedla teplická mluvčí Adina Sedláková.
Obyvatelům rekonstruovaných ulic přijdou do schránek informace o plánovaných úpravách a detailní výřez situace týkající se jejich části ulice. Podklady lze dále najít také na webu teplice.cz/rekonstrukce-ulic. V dokumentech je uveden i kontakt na projekční kancelář.