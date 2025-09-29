Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

U vyproštění asistovali hasiči, k místu vyrazili také potápěči ze zásahové jednotky. O případu nformovali mluvčí policie Veronika Hyšplerová a mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
O nálezu těla informovala záchranné složky v 16:31 městská policie. K zemřelému dorazil koroner, který je zodpovědný za ohledání těla.
U Štvanice vytáhli policisté z Vltavy mrtvého muže. Zatím se neví, jak zemřel
Tělo bylo ve vpusti kanálového systému, upřesnil strážník Petr Vacek, který mrtvého člověka našel při hlídce. Pravděpodobně jde o místního občana, který se pohyboval na hranici bezdomovectví, řekl strážník. Podotkl, že přesné informace včetně toho, kdy a jak zemřel, prověří státní policie.