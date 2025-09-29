Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:12aktualizováno  20:12
Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky, které začaly tělo zaklíněné u krematoria nedaleko Bohušovické brány vyprošťovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

U vyproštění asistovali hasiči, k místu vyrazili také potápěči ze zásahové jednotky. O případu nformovali mluvčí policie Veronika Hyšplerová a mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.

O nálezu těla informovala záchranné složky v 16:31 městská policie. K zemřelému dorazil koroner, který je zodpovědný za ohledání těla.

U Štvanice vytáhli policisté z Vltavy mrtvého muže. Zatím se neví, jak zemřel

Tělo bylo ve vpusti kanálového systému, upřesnil strážník Petr Vacek, který mrtvého člověka našel při hlídce. Pravděpodobně jde o místního občana, který se pohyboval na hranici bezdomovectví, řekl strážník. Podotkl, že přesné informace včetně toho, kdy a jak zemřel, prověří státní policie.

29. září 2025  20:12,  aktualizováno  20:12

