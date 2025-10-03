„K vyloučení podílu cizí osoby jsme dospěli na základě výsledku soudní pitvy,“ uvedla mluvčí litoměřických policistů Pavla Kofrová.
Muž bez známek života byl v odvodňovacím kanále u krematoria nedaleko Bohušovické brány. U vyproštění těla asistovali hasiči a potápěči ze zásahové jednotky.
Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria
Tělo ve vpusti kanálového systému našel při hlídce strážník Petr Vacek. Uvedl, že jde zřejmě o místního občana, který se pohyboval na hranici bezdomovectví.