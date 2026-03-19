Terezín sníží energetickou náročnost školy,nová světla mají pomoct zlepšit učení

Město Terezín na Litoměřicku sníží energetickou náročnost základní školy Na Krétě. Součástí projektu za 50 milionů korun je instalace nových světel, která mají přispět k lepší pohodě a větší soustředěnosti dětí ve třídách. Na projekt získala radnice dotaci 30 milionů korun. Novinářům to dnes řekl místostarosta Aleš Lepič (ANO).
Stavební firma začala opravou střechy, na kterou instaluje fotovoltaické panely. Po skončení topné sezony bude pracovat v kotelně, školu budou vytápět tepelná čerpadla. Měnit se bude ventilace, odvětrávání tříd. Lépe budou zastíněna okna. Vše bude hotovo v závěru léta, následně bude zhotovitel pět let sledovat efektivitu prací. Deklarovaná energetická úspora je 75 procent.
Téměř hotová je výměna světel. Klasické zářivky nahradila speciální svítidla, jejichž světelné spektrum je co nejvíce podobné Slunci. "Podporuje to nejen kognitivní výkon, ale i zdravý vývoj oka," uvedl expert na světla Hynek Medřický, který účinky tzv. prokognitivního osvětlení v Terezíně dnes prezentoval. Celkem 500 takovýchto svítidel za dva miliony korun je ve třídách, kabinetech, ředitelně. "Má smysl je dávat tam, kde člověk tráví déle než tři hodiny a potřebuje se soustředit, na chodbách jsou zbytečná," uvedl Medřický.
Cílem výměny světel je tak nejen uspořit energii, ale také podpořit vnímání učiva. "Tato svítidla byla vyvinuta do školy pro zrakově postižené žáky. Dávají se mimo jiné proto, že neoslňují, protože svítí i do strany. A navíc mají širší světelné spektrum, což právě podporuje kognici," uvedl Medřický. Světla se hodí podle něj všude tam, kde je potřeba zapojovat mozek.
Ředitelka školy Štěpánka Šnajdrová ČTK řekla, že kvalitní osvětlení je pro výuku velmi důležité. "Zatím nová svítidla zkoušíme. První dojem je, že dávají oproti původním hodně světla. Měli jsme tady kvalitní zářivky, v nich je více žlutého spektra, byli jsme zvyklí na takovou klidnější barvu. Ale postupem času zjišťujeme, že světlo je velice příjemné. Je minimální rozdíl mezi světlem venku a ve třídě," uvedla. Věří, že prokognitivní světla pomohou žákům se lépe soustředit, přemýšlet a pracovat ve škole.