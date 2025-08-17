Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

Lenka Dvořáková
  8:32aktualizováno  8:32
Do Terezína na Litoměřicku tečou po letech devastace první miliony na záchranu cenných staveb. Dobrá zpráva. Ale Terezín, město s výjimečnou historií a pevnostní architekturou, chce být víc než místem vzpomínek, chce být prostorem pro skutečný život. „Víme, že se to může podařit,“ věří starosta René Tomášek (bezp.), který město vede od roku 2018.

Jaké opravy se nyní chystají a co už se reálně děje?
Aktuálně připravujeme projektové dokumentace a veřejné zakázky na rekonstrukci dvou důležitých budov – Zbrojnice a Kavalíru IV. U těchto objektů půjde o zásadní obnovu, která by měla navázat na funkční využití a oživení veřejného prostoru. Ale už teď probíhá první viditelná změna – zahájeny byly práce na Batardeaux, což je specifická součást obranného systému pevnosti. Je to důležitý technický prvek a zároveň jasný signál, že obnova historického Terezína není jen na papíře.

Náměstí v Terezíně (srpen 2025)
Náměstí v Terezíně (srpen 2025)
Terezín (srpen 2025)
Terezín (srpen 2025)
Centrum Terezína (srpen 2025)
25 fotografií

Kolik peněz aktuálně z celkové slíbené částky 1,5 miliardy od státu přišlo?
Jsou to v řádech jednotky milionů korun. Velké peníze nás čekají na konci tohoto roku a během dalších let. Zatím se projektuje a dělají přípravné práce, které nejsou tolik finančně nákladné.

Turistický potenciál Terezína je nepopiratelný, ale mimo sezonu město působí prázdně. Jak chcete návštěvnost rozšířit na celý rok?
Terezín není jen jedním muzeem nebo místem na exkurzi. Máme výjimečné prostředí, které si zaslouží nabídku, jež osloví různé skupiny návštěvníků – od školních výprav až po individuální cestovatele. Hledáme cesty, jak turistickou nabídku rozšířit, rozvrstvit do celého roku a vytvořit z Terezína místo, které budou lidé vnímat jako kulturní, vzdělávací i zážitkový prostor. Zvažujeme tematické akce, edukační programy, nové formy expozic nebo noční prohlídky pevnosti.

Zároveň je tu však řada stále nevyužitých objektů a chybějí pracovní příležitosti. Jak na to chce město reagovat?
Je to pravda. Město má řadu historických objektů, které jsou dnes opuštěné a ve špatném technickém stavu. Naším cílem je dát jim nové funkce, a tím vytvářet i pracovní místa. Některé budovy plánujeme přeměnit na byty, jiné na multifunkční prostory, které by mohly sloužit třeba pro drobné podnikání nebo kulturní účely. Takové řešení zároveň vytváří přirozené vazby – lidé tu mohou pracovat, bydlet i trávit volný čas. Je to klíč ke stabilizaci obyvatelstva a ke znovuoživení centra města.

Terezín je městskou památkovou rezervací a leží v záplavové oblasti. Jak to ovlivňuje možnosti rozvoje?
Významně. Jako městská památková rezervace máme přísně regulované možnosti jakýchkoliv stavebních zásahů. A protože jsme zároveň v záplavovém území, je velmi komplikované získat povolení i na úpravy stávajících domů, natož na nové stavby. Proto se chceme soustředit výhradně na to, co už tu stojí – hledáme cesty, jak rekonstruovat, adaptovat a chytře využít každý dostupný prostor.

Co ještě podle vás dnes nejvíc brzdí další rozvoj města?
Jsou to tři zásadní věci. Za prvé finance – rozpočty malých měst jsou omezené a větší projekty bez dotací nejsou možné. Za druhé – již zmíněná památková ochrana, která nám nedovoluje běžné přístupy, jaké mají jiná města. A za třetí – ono povodňové riziko. Všechny tyto limity musíme zohlednit při každém kroku. Proto je pro nás klíčová podpora zvenčí – a v tomto směru je pro nás zásadní partner Ústecký kraj. V Terezíně bohužel nemůžeme stavět na zelené louce. V okolí pevnosti je záplavové území, které nemá protipovodňovou ochranu, a pevnost je zmíněná památková rezervace. Proto musíme využít pouze stávajících budov.

V čem konkrétně vám nyní brání povodňové území?
Omezuje nás prakticky ve všech směrech. Každý záměr musíme posuzovat optikou protipovodňových opatření, a to výrazně prodlužuje a komplikuje povolovací procesy. To je pro malé město s omezeným rozpočtem obrovská překážka.

Městu chybějí mladí lidé, rodiny často odcházejí jinam. Jak je chcete do Terezína přivést zpět nebo přilákat nové?
Bez bydlení to nejde. Pokud chceme, aby se do Terezína lidé stěhovali, musíme jim nabídnout odpovídající bytové možnosti. Chceme proto využít část objektů, které jsou dnes prázdné, a přestavět je na byty – ideálně menší a cenově dostupné. Současně je třeba pracovat i na tom, co lidé očekávají: služby, školky, kvalitní veřejný prostor, bezpečnost.

V minulosti zazněly i odvážnější vize – například Terezín jako univerzitní kampus. Uvažujete o něčem podobném dnes?
Zatím nic konkrétního nechystáme. Momentálně probíhá zpracování strategického rozvojového plánu města, který by měl být dokončen v roce 2027. Ale jsme otevření netradičním využitím objektů – pokud budou dávat ekonomický i společenský smysl.

Dnešní doba se nápadně podobá vzestupu nacismu, říká šéf Památníku Terezín

Kolik peněz Terezín letos skutečně získá z dotací – a kolik si město zaplatí ze svého rozpočtu?
Celkové náklady na připravované akce dosahují přibližně 2,2 miliardy korun. Ústecký kraj z této částky zajistí více než 700 milionů korun, město Terezín se bude podílet částkou necelých 50 milionů. Z těchto čísel je zcela jasné, že bez zásadní krajské pomoci bychom vůbec na vládní prostředky nedosáhli. Je to spolupráce, bez které bychom se nikam nepohnuli.

A co vaše osobní vize pro budoucnost Terezína?
Chtěli bychom, aby se z Terezína nestal jen symbol minulosti, ale i místo s budoucností. Město, které si uchová svou paměť, ale zároveň nabídne prostor pro každodenní život. Město, kde se budou rodit děti, kde lidé najdou práci i komunitu. Není to jednoduchá cesta, ale věříme jí. A víme, že s pomocí kraje, státu i lidí, kteří tu žijí a chtějí zůstat, se to může podařit.

9. února 2024

Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

