Na naší podprsence dělá deset šiček. I milimetr mění velikost, říká šéf firmy

Lenka Dvořáková
  11:12aktualizováno  11:12
Společnost Timo, známý výrobce spodního prádla a plavek z Litoměřic, existuje už desítky let. Dnes jde o moderní značku s vlastním vývojem, výrobou i sítí prodejen. Nabízí přes sto velikostí. Majitelka Markéta Jiráčková získala titul EY Podnikatel roku Ústeckého kraje. Rozhovory však nedává. To je úkol pro jejího syna Šimona, jenž ve firmě působí jako ředitel pro strategický rozvoj.
Šimon Jiráček, ředitel pro strategický rozvoj firmy Timo

Jaké typy výrobků dnes tvoří hlavní část produkce společnosti Timo a jak se skladba výroby v posledních letech proměnila?
Stěžejním produktem zůstávají dámské podprsenky a kalhotky, které doplňují plavky, noční prádlo a protetický sortiment. V posledních letech se velmi dobře prodávají naše nové střihy Bralette nebo NettieBra. Právě tyto dva modely kombinují současný trend a řemeslné know-how a díky tomuto spojení perfektně sedí i ve větších velikostech. Celkově ročně vyrobíme přes 100 tisíc podprsenek a 40 tisíc plavek.

Výroba podprsenek je technologicky i řemeslně náročná. Které fáze výrobního procesu jsou klíčové pro výslednou kvalitu?
Klíčová je předvýrobní etapa a modelace. Každý nový model se nejdříve ušije ve vzorové velikosti 75D a následně se stupňuje do celého velikostního spektra. Extrémně důležitá je přesnost šití, kdy odchylka o pouhý milimetr může u podprsenky znamenat změnu o celou velikost. Proto na jedné podprsence pracuje postupně až deset specializovaných šiček a celý proces zahrnuje až 42 různých operací včetně ručního vkládání kostic a začišťování. Celkem vyrábíme 104 velikostí. Důvodem je rozmanitost ženských postav, u které i drobná odchylka ve velikostní škále může způsobit, že podprsenka vám nebude správně sedět.

Firma nabízí více než sto velikostí podprsenek. Jak se tato šíře sortimentu promítá do organizace výroby a práce jednotlivých týmů?
Šíře sortimentu košíčků od velikosti A až M vyžaduje perfektní logistiku v rámci dílny. Každý model má svou fazonovou kartu a přesně definovaný postup, aby nedošlo k záměně dílků různých velikostí. Na vývoji, kde se všechny velikosti stupňují, spolupracuje obchodně kreativní tým s modelářkami a technoložkou. Každá velikost se zkouší na skutečných ženách, Češkách, kterým ve výsledku prádlo prodáváme. Proto dokážeme zajistit, že dobře padne nehledě na specifika každé ženské postavy. Výroba je organizována tak, aby pod jednou střechou v Litoměřicích probíhalo vše od návrhu přes střihárnu a šití až po výstupní kontrolu a expedici. To nám šetří čas i peníze.

Jaký podíl práce je dnes stále ruční a kde už výrobu podporují moderní technologie?
Šití prádla je a ještě dlouho zůstane řemeslem. Můžete mít nejmodernější stroj, ale ten sám o sobě krajku neposkládá ani nevystihne napětí materiálu tak, jak to udělá zkušená ruka. Technologie nám dnes pomáhají s přípravou střihů, digitalizací konstrukce nebo optimalizací spotřeby materiálu. Samotné šití je ale stále dialog mezi látkou a člověkem. Existuje známé pravidlo 10 tisíc hodin, které formuloval psycholog Anders Ericsson – tolik času je potřeba k dosažení mistrovství houslisty. To odpovídá zhruba pěti letům intenzivní praxe. Průměrná šička u nás pracuje 18 let. Jinými slovy: to, co opouští naši dílnu, neprošlo jen strojem, ale rukama virtuosek svého oboru.

V čem se současná výroba liší od období před rokem 1989, kdy podnik produkoval výrazně větší objemy?
Hlavní rozdíl je v orientaci na individuální potřeby zákaznic namísto masové produkce. Zatímco dříve se v areálu šily tisíce kusů denně v omezeném počtu střihů a výrazně užším spektru velikostí, dnes nabízíme téměř trojnásobek velikostních kombinací, abychom vyhověli skutečně každé postavě.

Zásadní proměnou prošly i materiály a komponenty. Dříve prakticky neexistovaly hotové koše do podprsenek, vše se muselo pracně sešívat z jednotlivých dílů. Dnes je na trhu obrovská nabídka předformovaných košů, které umožňují vyrábět prádlo s dokonale hladkým vzhledem a vysokým komfortem. Transformovali jsme se tak z obřího státního kolosu na štíhlou rodinnou firmu, která spojuje moderní světové komponenty s poctivým litoměřickým řemeslem.

Zaměřujete se také na protetické prádlo pro ženy po ablaci prsu. Čím je jeho vývoj a výroba specifická oproti běžnému sortimentu?
Protetické prádlo klademe na stejnou úroveň jako naše módní kolekce. Cílem je, aby se ženy cítily krásné i v náročné životní situaci. Specifikem je vnitřní konstrukce s kapsami pro epitézu, tedy silikonovou náhradu prsu, kterou ženy nosí po jeho chirurgickém odstranění například při léčbě rakoviny prsu, která musí být funkčně stabilní a zároveň maximálně jemná k pokožce. Vývoj probíhá s důrazem na to, aby prádlo vypadalo na pohled identicky jako běžné modely, neobsahovalo žádné dráždivé prvky a poskytovalo stoprocentní oporu bez kompromisů v designu.

Jaké jsou dnes největší provozní nebo výrobní výzvy, se kterými se firma potýká, a jak na ně reagujete?
Výzev je dnes víc než kdy dřív a většina z nich se netýká jen samotné výroby, ale i hodnot, na kterých firma stojí. Timo je rodinná firma už třetí generaci a kontinuita je pro nás klíčová. Navazujeme na práci našich předchůdců a zároveň se tu všichni navzájem známe jménem a chceme vytvářet prostředí, kde lidé svou práci dělají rádi. Udržet a předávat řemeslné know-how je naše největší odpovědnost i konkurenční výhoda.

Stejně vážně bereme udržitelnost. Stavíme fotovoltaickou elektrárnu, aby většina naší energie pocházela ze slunce, a díky novému řezacímu stroji s algoritmickým polohováním jsme snížili textilní odpad o více než 17 procent, tedy o plochu dvou fotbalových hřišť materiálu. Spolupracujeme výhradně s evropskými certifikovanými dodavateli, protože u prádla, které nosíte přímo na těle, chceme mít naprostou jistotu, že materiály jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. I když je organizačně i vývojově náročné udržet více než sto velikostí, děláme to proto, aby prádlo skutečně padlo, a to včetně speciálních modelů pro ženy po ablaci prsu. Věříme, že každá žena si zaslouží najít podprsenku, která jí sedí nejen velikostí, ale i pocitem, a právě proto se k nám zákaznice vracejí.

Společnost Timo

Tváří firmy Timo je herečka Aneta Krejčíková.

  • Kořeny společnosti sahají do roku 1973, kdy v Litoměřicích vznikl moderní závod státního podniku Triola. Po politických změnách na počátku 90. let se podnik rozdělil a postupně se oddělily jednotlivé výrobní části. V roce 1992 tak vznikla společnost Timo, která navázala na dlouholetou tradici výroby spodního prádla v regionu a postupně se vypracovala mezi známé české značky v tomto oboru.
  • Od svého založení se zaměřuje především na výrobu kvalitního dámského spodního prádla a podprsenek, přičemž klade důraz na precizní zpracování, pohodlí a širokou nabídku velikostí.
  • Timo si dlouhodobě udržuje výrobu v České republice, zejména v Litoměřicích, kde vzniká velká část produktů. Značka se postupně vypracovala mezi známé české výrobce spodního prádla a své výrobky nabízí nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.
  • Firma zároveň rozvíjí vlastní návrhářskou a technologickou základnu a pokračuje v tradici české textilní výroby.

