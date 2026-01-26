Krejčovina ji provází od dětství. Výrobu dámského prádla převzala po mamince

Pavel Křivohlavý
  0:02aktualizováno  0:02
Od dětství byla obklopená látkami, střihy a debatami o výrobě dámského prádla. Vyrůstala v prostředí, kde bylo krejčovské řemeslo přirozenou součástí každodenního života. Dnes Markéta Jiráčková vede litoměřickou rodinnou firmu Timo, která je největším výrobcem spodního prádla v České republice.

Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO | foto: archiv Markéty Jiráčkové

„Vždycky mě přirozeně bavila móda, práce s materiály a smysluplná tvorba. Do firmy jsem nastoupila postupně a prošla různými pozicemi, takže jsem poznala výrobu i obchod opravdu odspodu. Přesto jsem tehdy netušila, jak náročné je nést plnou odpovědnost za celý podnik,“ říká.

Příběh roku

Markéta Jiráčková se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh.

Výroba spodního prádla v Litoměřicích sahá až do 70. let, tehdejší státní podnik měl nejmodernější a co do objemu výroby prádla i největší areál na světě. Denně se zde vyrábělo přes 12 tisíc kusů prádla a podnik zaměstnával zhruba 600 lidí.

„Moje maminka Jitka Kalivodová, vyučená dámská krejčová a ekonomka, se řemeslu věnovala od svých šestnácti let. V době státního podniku stála ve vedení a nebála se prosazovat nové technologie. Po privatizaci to byla ona, kdo stál za profesionální výrobou při budování značky Timo,“ vypráví Markéta Jiráčková.

Převzetí firmy představovalo obrovský osobní i profesní závazek, bylo spojeno s finanční zátěží a velkým rizikem. „Měla jsem obrovský elán a pocit, že dokážu hory přenášet, ale zpětně vím, že jsem tehdy netušila, co všechno podnikání obnáší,“ přiznává.

Hlavním úkolem bylo investovat do technologií, hledat nové obchodní cesty a zároveň si udržet kvalitu, kterou nechtěli obětovat levné výrobě v Asii. Povedlo se a celý provoz firmy od modelárny, skladu látek, střihárny, šicích dílen až po sklad hotových výrobků je stále v Litoměřicích.

„Výroba spodního prádla je velmi pracná, jedna podprsenka projde až 42 výrobními operacemi. Tento typ výroby se stále neobejde bez ruční práce a zručnosti zkušených švadlen. Máme ale také nejmodernější střihárnu v Evropě, plně digitalizovanou bez potřeby tištěných střihových poloh, které se pokládají na látku,“ doplňuje.



Firma dnes zaměstnává 140 lidí. Vyrábí spodní prádlo, plavky, noční prádlo a také speciální prádlo pro ženy po ablaci prsu. V nabídce je více než stovka velikostních kombinací, protože cílem firmy není masová produkce ale individuální přístup.

„Podnikání mi dalo obrovské množství zkušeností, možnost vytvářet smysluplné produkty a pocit, že děláme něco, co má dlouhodobou hodnotu. Zároveň mi ale vzalo všechen čas,“ dodává.

Ve vedení firmy dnes působí i její syn Šimon Jiráček. I na něj tu čeká úkol. „Moje maminka nás učila, abychom firmu vždy předávali v lepším stavu, než v jakém jsme jí přebírali. Pevně věřím, že se nám na její vizi podaří naplňovat vstříc dalším generacím,“ uzavírá s úsměvem.

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854 – tedy více...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Vzpomínky na nejbližší zatavil Dalibor Novák do skla

Dalibor Novák, zakladatel společnosti Memory Crystal

První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a současný majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Ví, co si skutečně myslí. Podnikatelka čte v lidském podvědomí

Hana Kloučková, Confess

Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou ve výzkumné organizaci...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Noha potřebuje nestabilitu, říká Radim Niederle. Inspiraci bere z přírody

Radim Niederle, zakladatel firmy MUFFIK

Dejme noze dostatek vjemů, ona nám to vrátí. Tak by mohlo znít motto firmy MUFFIK podnikatele Radima Niederleho z Petrova nad Desnou na Šumpersku, která vyrábí speciální ortopedické pomůcky imitující...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Na průtahu Mikulovem se převrátil kamion, silnice bude zavřená téměř do půlnoci

ilustrační snímek

Na silnici, která vede Mikulovem na Břeclavsku, na hlavním tahu na Vídeň dnes okolo 13:00 havaroval kamion. Převrátil se přes oba jízdní pruhy a z nákladního...

25. ledna 2026  20:56,  aktualizováno  20:56

V Roštíně na Kroměřížsku shořel sklad pilin, vyhlášen 2. stupeň poplachu

ilustrační snímek

V Roštíně na Kroměřížsku dnes zachvátil požár sklad pilin, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Oheň likvidovaly profesionální i dobrovolné...

25. ledna 2026  20:43,  aktualizováno  20:43

V Petrovicích u Karviné hořela střecha bývalé tržnice, škoda je asi dva miliony

ilustrační snímek

Na dva miliony korun byla předběžně vyčíslena škoda, kterou v sobotu večer způsobil požár střechy bývalé tržnice v Petrovicích u Karviné. Co požár způsobilo,...

25. ledna 2026  19:58,  aktualizováno  19:58

Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

ilustrační snímek

Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u Přelouče dopravu na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu. Před 19:00 začaly vlaky s omezením...

25. ledna 2026  19:12,  aktualizováno  20:59

Co bude s českou gastronomií? Podle mnohých je to loď, do které už tři roky teče

Výprava po stopách české gastronomie v režii Christiana Szaboa má svůj tradiční...

Česká gastronomie má za sebou tři roky, během nichž sice nominálně rostly tržby, ale ve skutečnosti sektor chudl. Podle dat společnosti Dotykačka, poskytovatele pokladních systémů v gastronomii, se...

25. ledna 2026  19:01

