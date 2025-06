Tipy, jak strávit příjemný víkend: putování po vinicích, zámecké slavnosti i rockový festival

Putování po vinicích

Projít se po vinicích nad obcí Velké Žernoseky na Litoměřicku bude možné v sobotu 28. června od 12 do 22 hodin. Na vinicích se setkáte s vinaři, kteří představí svá vína a přiblíží, jak pečují o révu. Výborná vína doplní jedinečný pohled na kaňon řeky Labe a také občerstvení. Dobré je vzít si s sebou piknikovou deku. Startovné je 200 korun a zahrnuje degustační sklenku, nosičku na skleničku, vodu a mapu.

Pohádkový park

Zámek ve Velkém Březně u Ústí nad Labem zve děti s rodiči na podvečerní putování zámeckým parkem. Start je v sobotu 28. června v 18 hodin. Malí návštěvníci se během cesty setkají s pohádkovými bytostmi, které si pro ně připravily spoustu záludných otázek a zábavných úkolů. Vstupné je 100 korun. Akce se koná ve spolupráci s žáky velkobřezenské základní školy.

Zámecké slavnosti ve Šluknově

Velkou zámeckou slavnost ve westernovém stylu zažijete v sobotu 28. června ve Šluknově na Děčínsku. V zámeckém parku se v 10 hodin otevře westernové městečko a dobová krčma, pobaví vás koňská westernová show, vystoupení Limonádového Joea, k vidění bude také výstava vojenských historických vozidel. Děti pobaví představení nazvané Áňa, Pó a pes, loutkový soubor Rolnička a o hudbu se od 17.30 hodin postará skupina Yo Yo band, zpěvačka Tereza Mašková či zpěvák Michal Hrůza s kapelou. Vstupné stojí 250 korun, děti do 130 centimetrů neplatí.

Rock in Chomutov

Na pořádnou rockovou jízdu se můžete vypravit do letního kina v Chomutově. Na akci Rock in Chomutov dnes v sobotu 28. června od 14 hodin vystoupí známé kapely Škwor, Olympic, Walda Gang, Arakain, Panoptiko. Vstupenky stojí 1 090 korun, pro děti od 6 do 12 let 545 korun.

Festival Města čtou

Vášniví čtenáři a milovníci literatury si v sobotu 28. června od 13 hodin přijdou na své. Na hradbách u knihovny v Kadani proběhne akce s názvem Města čtou. Během ní se můžete těšit na tradiční čítárnu pod širým nebem s knihami nejrůznějších žánrů, kadaňskými publikacemi či novinami, antikvariát, ale také na prodej regionálních knih. Program nabídne také besedu s Miriam Neuwirth, známou na sociálních sítích jako Matka na třetí, či s ilustrátorkou, grafičkou a spisovatelkou Marianou Tutschovou, v 15 hodin vystoupí děti z umělecké školy Klementa Slavického se svým tanečním vystoupením a o hudbu zajistí kapela Asi 20!?. Vstupné se neplatí.

Odměna za vysvědčení

Za úspěšné ukončení školního roku si děti školou povinné zaslouží odměnu. Tu si na nadcházející oba víkendové dny, tedy 28. a 29. června, připravila děčínská zoologická zahrada. Všechny školáci a školačky ve věku od 6 do 15 let budou mít v tento den vstup zdarma. Zdarma se mohou děti podívat i do Expozice Rajské ostrovy. Otevírací doba zoo je od 8 do 19 hodin, Rajských ostrovů od 8 do 18 hodin. Dospělí zaplatí 120 korun.

Konec školního roku s tlapkovou patrolou

Veselá oslava konce školního roku mezi zvířátky čeká děti i rodiče o víkendu 28. a 29. června na zvířecí farmě v Chabařovicích u Ústí nad Labem. Děti se od 13 do 18 hodin setkají s oblíbenými postavičkami z Tlapkovy patroly Chasem a Sky. Připraven bude také skákací hrad, malování na obličej, bublinková show či mazlení se zvířátky. Vstupné je zdarma.