Tipy na víkend: keltský festival, zámecké slavnosti i street food festival

Keltský kruh v Budyni
Festival plný keltské hudby, tance a řemesel se odehraje v sobotu 11. července na vodním hradě v Budyni nad Ohří na Litoměřicku. Různorodá řemesla poznáte v keltské vesničce, která se otevře v 11 hodin, od 12 hodin začne i hudební program, jenž nabídne kapely České srdce, Tempus, Poitín, Malemirish, Corchen, Cheeky Sheep a Ambiam. Chybět nebudou ani taneční vystoupení s irským tancem, druidský obřad, bubenická šou, silácké hry, tvořivé dílničky pro děti. Vstupné na místě je 390 korun, senioři 310 korun, rodinné lístky stojí 690 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.
Slavnosti Jana Rudolfa Černína
Na zámku v Krásném Dvoře u Podbořan na Lounsku se v sobotu 11. července uskuteční slavnosti věnované památce Jana Rudolfa hraběte Černína z Chudenic. Program začne v 9 hodin a nabídne kostýmované prohlídky zámku, výstavu věnovanou šlechtickému cestování, zámecký jarmark, oživené prohlídky pro děti i večerní spuštění velkého vodopádu u Panova templu, které je naplánováno na 19. hodinu. Od 9 do 18 hodin bude zpřístupněna vyhlídka novogotického templu, nejstarší rozhledny v českých zemích. Vstupné na kostýmované prohlídky zámku činí 200, 160 a 60 korun, přičemž děti do 5 let mají vstup zdarma. Za klasické prohlídky zámeckých interiérů zaplatí návštěvníci 180, 140 nebo 50 korun, děti do 5 let mají vstup zdarma. Vstup na vyhlídku Novogotického templu stojí 60 korun.
Středověké ozvěny v Krupce
Do atmosféry dávných staletí přenese návštěvníky akce Středověké ozvěny, která se uskuteční v sobotu 11. července od 15 hodin na hradě v Krupce na Teplicku. Její součástí bude dobová hudba, ukázky řemesel, šermířská vystoupení, lukostřelba, soutěže o ceny i pohádka pro děti. O hudební doprovod se postarají kapely Klíč a Tempus. Vstup je zdarma.
Street food festival v Roudnici nad Labem
Chuťové pohárky potěší v sobotu 11. července od 10 do 20 hodin Street food festivalu v zámeckém parku v Roudnici nad Labem. Lidé se mohou těšit na špičkové pokrmy, mezi něž patří jamajské speciality, burgery, belgické hranolky, latinskoamerické churros, sušené červy, indonéské speciality. Ochutnat půjdou i sladké pokrmy, jako jsou francouzské makronky, tvarohové mini koblížky s různými variantami polev a posypů, rolovanou zmrzlinu, ale i lahodné drinky a koktejly. Vstupné je zdarma.
Žernosecký půlmaraton
Prověřit svou fyzičku můžete v sobotu 11. července při 13. ročníku Žernoseckého půlmaratonu. Start i cíl jsou u kulturního domu ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku, vybíhá se v 10 hodin. Trasa povede přes Velké Žernoseky, Kamýk, Tlučeň, Varhošť, Hlinnou, Plešivec, Knoblošku, Malíč a zpět do Velkých Žernosek. Na každém třetím kilometru, včetně cíle bude připravena káď na opláchnutí. Startovné je 200 korun.
Indiánská vesnička v Růžové
Jak žili severoameričtí prérijní Indiáni před 150 lety, můžete poznat v neděli 12. července od 10 hodin v Růžové na Děčínsku. V indiánské vesničce uvidíte dobově zařízená týpí, tradiční indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Návštěvníci si mohou vyzkoušet lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem nebo si vyrobit čelenku, kožený náramek či „lapač snů“. Vstupné činí 80 a 40 korun. Zájemci mohou využít také komentované prohlídky vesničky, které se konají každou prázdninovou sobotu od 14 hodin. Základní vstupné je 120 a 80 korun.
Pohádková neděle na hradě
Zpestřit si s dětmi odpoledne pohádkou můžete v neděli 12. července na ústeckém hradě Střekov. V rámci letního cyklu Pohádková neděle tu litoměřické Sváťovo dividlo uvede pohádku s názvem Kašpárek a hodná víla Jarmilka. Začátek je v 15 hodin, vstup je zdarma.