Tipy na víkend: koncert na zámku či vycházka zimní přírodou

Autor: mač
  5:59
Kam vyrazit o víkendu? Přinášíme vám několik tipů, co můžete podniknout.

Během zimního táboření můžete vyrazit například na výlet k Brtnickým ledopádům. | foto: ČTK

Zimní táboření pod Vlčí horou

Vyzkoušet si, jaké je táboření v zimní přírodě, lze při tradičním setkání otužilých turistů nedaleko Krásné Lípy na Děčínsku. Od pátku 9. ledna do neděle 11. ledna se tu koná 43. ročník akce s názvem Nejsevernější zimní stanování pod Vlčí horou. Stanovat se bude na Kamenné horce, kam dojdete po zhruba 2,5 kilometrech z krásnolipského náměstí po žluté značce. Sobota bude patřit výletům na Brtnické ledopády či na rozhlednu Vlčí hora. Kdo si na stan netroufne, může za 150 korun přenocovat na základně Českého svazu ochránců přírody na Kamenné Horce. Startovné pro účastníky je 20 korun.

Tříkrálový koncert na zámku Poláky

Tříkrálový koncert v podání Ženského komorního sboru Jirkov se bude konat v sobotu 10. ledna v hlavním sále zámku Poláky na Chomutovsku. Akce začne v 17 hodin a po skončení koncertu bude také možnost prohlídky zámku. Plné vstupné vyjde na 180 a snížené na 120 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Šnečí pohádka

V sobotu 10. ledna se můžete vydat na Šnečí pohádku do Divadla rozmanitostí v Mostě. Poetický příběh vypráví o malém šnekovi, kterého čeká velká cesta za poznáním sebe sama i světa kolem. Představení připomíná, že i ten nejpomalejší tvor má na světě své důležité místo. Pohádka začíná v 10 hodin, vstupné stojí 150 korun.

Kouzlo zimního lesa

Na vycházku zimní přírodou se můžete vydat v sobotu 10. ledna s Klubem českých turistů, kteří v okolí Šluknova na Děčínsku pořádají 19. ročník akce Kouzlo zimního lesa. Sraz je v 10.30 hodin v obci Království u Šluknova na zastávce autobusu u kostela. Odtud se vyráží směrem k Country klubu Konírna, přičemž trasa je individuální – projít se můžete například přes křížovou cestu. V cíli vás přivítají pastýři a Tři králové, od kterých obdržíte malý dáreček. Pro děti budou připravené soutěže. Startovné se neplatí.

Ferda Mravenec v Litvínově

Se svými nejmenšími můžete v sobotu 10. ledna vyrazit na pohádkový muzikál Ferda Mravenec do Docela velkého divadla v Litvínově. Dobrodružství hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přáteli začíná v 16 hodin, vstupné stojí 140 korun.

Rusalka

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem uvede v sobotu 10. ledna od 17 hodin slavnou operu Rusalka od Antonína Dvořáka. Poetický příběh vypráví o víle, která z touhy po lásce opustí svůj jezerní svět, vzdá se nesmrtelnosti a promění se v člověka, aby mohla být s princem. Romantické drama o lásce, oběti a nenaplněných snech patří k nejznámějším dílům české operní tvorby. Lístek stojí od 250 do 490 korun.

Pohádka Ene Bene Erbene

Divadlo Láryfáry přiveze v sobotu 10. ledna do Kulurního centra Klášterec nad Ohří představení Ene Bene Erbene - hravou inscenaci inspirovanou pohádkami Karla Jaromíra Erbena, kterou diváky provedou dvě vypravěčky. Čeká vás veselá a nápaditá podívaná plná humoru, hravosti a legrace, která malé i velké vtáhne přímo do děje. Vstupné stojí 120 korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, dálnice místy stojí

Ilustrační snímek

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích v pátek ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Více nákladních vozů stojí ve stoupání mezi 144. až 136. kilometrem ve směru na...

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  8:27

Hisense představuje na veletrhu CES 2026 modely 116UXS a XR10 a posouvá technologii RGB MiniLED do nové éry

9. ledna 2026  8:16

Vítězné prodejny prosincového kola Visa Czech Top Shop

9. ledna 2026  8:04

Ceny a poplatky v kraji porostou jen málo, někde lidé dokonce ušetří

ilustrační snímek

Obvykle jen mírné zdražování, často ceny na stejné úrovni a někdy dokonce zlevňování. Radnice či dodavatelé energií mají pro obyvatele kraje do nového roku dobré zprávy: jejich rodinné rozpočty...

9. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Deset let v nájmu stačilo. Pelhřimov staví vodárně ředitelství za 66 milionů

Administrativní budova stavební firmy VHST v pelhřimovské Skrýšovské ulici, ve...

Začala stavba nové provozní budovy Pelhřimovské vodárenské. Společnost, která vznikla před deseti lety a zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací, dosud žádné své sídlo nemá. Prostory si musí...

9. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Firmy v kraji plánují velké investice do modernizace výroby i ekologie

Rekonstrukce a oprava vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách se konala...

Navzdory složité ekonomické situaci, kdy třeba v Třineckých železárnách čekají, jak se podaří zajistit podporu státu pro stavbu elektrické obloukové pece, chystají firmy napříč Moravskoslezským...

9. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Zachráněný život vnímá jako největší odměnu hasič, který loni zasahoval v Mostě

ilustrační snímek

U požáru restaurace U Kojota v Mostě, při kterém zemřelo před rokem šest lidí a jedna žena později podlehla zranění v nemocnici, byl od prvopočátku velitel...

9. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:30

Vyšetřování požáru v Mostě pokračuje, hasiči kontrolovali restaurace celý rok

ilustrační snímek

Hasiči v Ústeckém kraji uložili loni pokuty v souhrnné výši přes milion korun za nedodržování podmínek požární bezpečnosti v restauracích. Rozsáhlé kontroly...

9. ledna 2026  5:30,  aktualizováno  5:45

Víkendové tipy zvou do planetária, na smaltování nebo za kamarády z klobouku

Představení opraveného Planetária Praha. (5. června 2025)

Přemýšlíte o víkendové náplni? Vyberte si z našich tipů.

9. ledna 2026

Tipy na víkend: koncert na zámku či vycházka zimní přírodou

Mrazivé počasí vytvořilo v národním parku České Švýcarsko Brtnické ledopády....

Kam vyrazit o víkendu? Přinášíme vám několik tipů, co můžete podniknout.

9. ledna 2026  5:59

Od Ziggyho ke hvězdám: David Bowie jako ikona, přítel i nečekaný hrdina

David Bowie v červnu 2004, během pražského koncertu

Narodil se jako David Jones, stal se Davidem Bowiem a změnil podobu moderní hudby. Od kosmické hymny Space Oddity přes ikonického Ziggyho Stardusta až po temné rozloučení na albu Blackstar. Bowie byl...

9. ledna 2026  5:03

OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...

9. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.