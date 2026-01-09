Zimní táboření pod Vlčí horou
Vyzkoušet si, jaké je táboření v zimní přírodě, lze při tradičním setkání otužilých turistů nedaleko Krásné Lípy na Děčínsku. Od pátku 9. ledna do neděle 11. ledna se tu koná 43. ročník akce s názvem Nejsevernější zimní stanování pod Vlčí horou. Stanovat se bude na Kamenné horce, kam dojdete po zhruba 2,5 kilometrech z krásnolipského náměstí po žluté značce. Sobota bude patřit výletům na Brtnické ledopády či na rozhlednu Vlčí hora. Kdo si na stan netroufne, může za 150 korun přenocovat na základně Českého svazu ochránců přírody na Kamenné Horce. Startovné pro účastníky je 20 korun.
Tříkrálový koncert na zámku Poláky
Tříkrálový koncert v podání Ženského komorního sboru Jirkov se bude konat v sobotu 10. ledna v hlavním sále zámku Poláky na Chomutovsku. Akce začne v 17 hodin a po skončení koncertu bude také možnost prohlídky zámku. Plné vstupné vyjde na 180 a snížené na 120 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma.
Šnečí pohádka
V sobotu 10. ledna se můžete vydat na Šnečí pohádku do Divadla rozmanitostí v Mostě. Poetický příběh vypráví o malém šnekovi, kterého čeká velká cesta za poznáním sebe sama i světa kolem. Představení připomíná, že i ten nejpomalejší tvor má na světě své důležité místo. Pohádka začíná v 10 hodin, vstupné stojí 150 korun.
Kouzlo zimního lesa
Na vycházku zimní přírodou se můžete vydat v sobotu 10. ledna s Klubem českých turistů, kteří v okolí Šluknova na Děčínsku pořádají 19. ročník akce Kouzlo zimního lesa. Sraz je v 10.30 hodin v obci Království u Šluknova na zastávce autobusu u kostela. Odtud se vyráží směrem k Country klubu Konírna, přičemž trasa je individuální – projít se můžete například přes křížovou cestu. V cíli vás přivítají pastýři a Tři králové, od kterých obdržíte malý dáreček. Pro děti budou připravené soutěže. Startovné se neplatí.
Ferda Mravenec v Litvínově
Se svými nejmenšími můžete v sobotu 10. ledna vyrazit na pohádkový muzikál Ferda Mravenec do Docela velkého divadla v Litvínově. Dobrodružství hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přáteli začíná v 16 hodin, vstupné stojí 140 korun.
Rusalka
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem uvede v sobotu 10. ledna od 17 hodin slavnou operu Rusalka od Antonína Dvořáka. Poetický příběh vypráví o víle, která z touhy po lásce opustí svůj jezerní svět, vzdá se nesmrtelnosti a promění se v člověka, aby mohla být s princem. Romantické drama o lásce, oběti a nenaplněných snech patří k nejznámějším dílům české operní tvorby. Lístek stojí od 250 do 490 korun.
Pohádka Ene Bene Erbene
Divadlo Láryfáry přiveze v sobotu 10. ledna do Kulurního centra Klášterec nad Ohří představení Ene Bene Erbene - hravou inscenaci inspirovanou pohádkami Karla Jaromíra Erbena, kterou diváky provedou dvě vypravěčky. Čeká vás veselá a nápaditá podívaná plná humoru, hravosti a legrace, která malé i velké vtáhne přímo do děje. Vstupné stojí 120 korun.